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İran'daki deniz tatbikatı kazasının bilançosu açıklandı: 19 ölü, 15 yaralı

Anadolu Ajansı
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İRAN'da dün düzenlenen deniz tatbikatı sırasında meydana gelen kazada 19 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Halkla İlişkiler Ofisi, dün Basra Körfezi'nde düzenlenen deniz tatbikatı sırasında Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklanan kazada 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını duyurdu.

Koranek savaş gemisinin iskeleye çekildiği belirtilen açıklamada, olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

İran medyası, İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurduğunu ve onlarca kişinin öldüğünü duyurmuştu. İran ordusundan sabaha karşı yapılan yapılan açıklamada ise olayın Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı bir kaza olduğu ve bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

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