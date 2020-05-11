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BDDK 3 yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK), BNP Baribas SA, Citibank NA ve UBS AG’ye getirilen TL işlem yasağı, yükümlülüklerin yerine getirilmesiyle birlikte kaldırıldı.

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Manipülasyon girişimlerine karşı koymaya kararlılıkla devam edeceklerini belirten BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Üç banka yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde işlem yasağı kalkar, ama soruşturma sürecek" demişti.

Sabah alınan kararla 3 yabancı bankaya getirilen işlem yasağı kaldırıldı.

İşlem yasağı getirmişti

BDDK perşembe günü aldığı kararda ikinci bir duyuruya kadar BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Türk bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit ettiğini belirtmişti.

Tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar vermişti.

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