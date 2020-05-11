2 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar doldu taştı trafik yoğunluğu arttı
Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında haftasonu getirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamanın ardından haftanın ilk iş gününde yurdun dört bir yanında yine istenmeyen manzaralar oluştu. 2 günlük yasak sonrası yeniden sokaklar doldu taştı. Yollardatrafik yoğunluğu dikkat çekti.
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından özellikle İstanbul olmak üzere tüm yurtta yine tedirgin eden görüntüler oluştu. Öyleki; sokak ve caddelerde insan yoğunlukları tehlike saçtı. Yollarda araç trafik yoğunluğu göze battı. Türkiye'nin koronavirüse karşı elde edilen onca kazanımın heba olmasında korkuluyor...
İstanbul'da otobüs duraklarında yoğunluk
Özel halk otobüsleri koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, otobüse binemeyen vatandaşların bir sonraki otobüsü beklediği görüldü.
Kısıtlama sonrası ilk günün sabah saatlerinde 15 Temmuz Köprüsünde yol çalışmasından dolayı araç trafiği, yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
15 Temmuz Köprüsü yolu üzerinde yapılan yol çalışmasından dolayı uzun araç kuyrukları oluşarak trafik yoğunluğu yaşandı.