2 günlük sokağa çıkma yasağı bitti sokaklar doldu taştı trafik yoğunluğu arttı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında İstanbul'unda aralarında bulunduğu 24 ilde iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından özellikle İstanbul olmak üzere tüm yurtta yine tedirgin eden görüntüler oluştu. Öyleki; sokak ve caddelerde insan yoğunlukları tehlike saçtı. Yollarda araç trafik yoğunluğu göze battı. Türkiye'nin koronavirüse karşı elde edilen onca kazanımın heba olmasında korkuluyor...