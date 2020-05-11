Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken ifadeler! Erdoğan hangi senaryoya çalışıyor?’

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında koronavirüs salgını sonrası dünyayı bekleyen krize değindi. Selvi ‘Dünya yeniden şekillendirilirken bizim de o masada bir sandalyemizin olması gerekiyor. Bunun farkında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir Türkiye’yi kriz sonrasına hazırlayan senaryolar üzerinde çalıştığı söyleniyor’ dedi.

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Yazar Abdulkadir Selvi, ‘Erdoğan hangi senaryoya çalışıyor?’ başlıklı yazı kaleme aldı.Salgın sonrası artık dünyada hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı belirtilirken Türkiye'nin ne yapacağı merak edilirken Selvi Erdoğan'ın farklı bir senaryo üzerinde çalıştığını söyledi.

İşte o ifadeler,

Bu başlığı görüp aklınıza hemen erken seçim ya da kabine değişikliği gelmesin. Anlatacağım. Çünkü bir süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın farklı bir çalışmanın içinde olduğu yönünde haberler alıyorum.Yakın çevresinden kimle konuşsam, Erdoğan’ın çok yoğun olduğunu söylüyor. Erdoğan’ın geleceğe hazırlandığı söyleniyor ama bu tahmin ettiğiniz gibi iç siyasetle ilgili bir konu değil.

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Tam aksine, Cumhurbaşkanı’nın bir süredir kriz sonrasına dönük senaryolar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Çünkü kriz sonrası dünyayı büyük bir değişim bekliyor. Erdoğan, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” diyerek buna işaret etmişti. Dünya yeniden şekillendirilirken bizim de o masada bir sandalyemizin olması gerekiyor. Bunun farkında olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bir süredir Türkiye’yi kriz sonrasına hazırlayan senaryolar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bunun ilk işareti, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un attığı bir tweet’te gizliydi. Altun, “Salgın sonrası kurulacak olan yeni dünyanın küresel gücü olma yolunda gece gündüz demeden çalışıyoruz” diyordu. Bu konuda biraz daha ayrıntı almaya çalıştım.

Yeni sürecin perspektifi

Yapılan çalışmalara dönük perspektifi aktarmak için “Bir yandan koronavirüsle mücadele ederken, diğer yandan da salgın sonrasına yönelik hazırlıklarımız devletin her kademesinde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük bir titizlikle devam etti. Salgınla elde ettiğimiz başarının devamı için büyük bir gayret sarf ediyoruz” değerlendirmesini yansıtmak istiyorum.

Koronavirüs sonrası dünyanın dinamikleri farklı olacak

Koronavirüs sonrası dünyanın dinamikleri farklı olacak. Aktaracağım ikinci değerlendirme ise Türkiye’nin bunun farkında olduğunu göstermesi açısından önemli. “Cumhurbaşkanımızın, ‘Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. İnşallah 21’inci asrı Türk asrı haline getireceğiz’ sözlerini ilke edindiğimiz ve bunun için durmaksızın çalıştığımız günlerden geçiyoruz” deniliyor.Krizden çıkış süreci, en az koronavirüsle mücadele süreci kadar önemli olacak. Çünkü ya bu kriz bizi yönetecek ya da biz krizi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kolları sıvayıp buna hazırlık yaptığı söyleniyor.