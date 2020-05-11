Çin, Covid-19 ile ilgili aleyhindeki 'akıl almaz' 24 iddiaya 30 sayfalık yanıt verdi

Çin Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde 30 sayfadan oluşan bir açıklama metni yayınlayarak, son basın toplantılarında ABD'ye verilen yanıtları daha ayrıntılı bir dille tekrarladı.

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Çin yönetimi, Covid-19 salgınına dair çoğu Amerikalı siyasetçilerden gelen ve Pekin'i suçlayan 24 iddiaya yanıt verdi.

Özellikle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Çin'in salgınla ilgili bilgi sakladığına ve virüsün laboratuvarda üretildiğine yönelik ithamları, geçtiğimiz haftaların gündemini oluşturmuştu.

Pekin, 'akla mantığa sığmayan 24 iddia' olarak nitelendirdiği suçlamalara yanıtında çok kez eski ABD Başkanı Abraham Lincoln'a atıfta bulunarak, "Lincoln'un da dediği gibi, bazı insanları her zaman kandırabilirsiniz, herkesi bazen kandırabilirsiniz ama herkesi her zaman kandıramazsınız" ifadelerine yer verdi.

"Aleyhte kanıt yok, lehte kanıt çok"

Virüsün Vuhan'da tespit edilmesinden önce bazı Amerikalıların hastalığa yakalandığına dair çıkan haberlerin yalanlandığı metinde, bu iddiayı doğrulayacak bir kanıtın olmadığı vurgulandı.

Reuters'da yer alan habere göre, bakanlık, virüsün Vuhan'daki viroloji merkezinde üretildiği suçlamasına ise "Tüm incelemeler virüsün insan elinden çıkmadığını göstermiştir, ayrıca bu merkez virüs üretebilecek kapasitede değildir" yanıtını verdi.

Çin koronavirüs salgınını ne zaman öğrendi, kaç gün sakladı?

ABD, Çin'i uluslararası toplumu vaktinde alarma geçirmemekle de suçlamıştı. Bununla ilgili bir zaman çizelgesi hazırlayan Çin Dışişleri Bakanlığı, tüm dünyanın "zamanında, açık ve şeffaf" bir şekilde bilgilendirildiğini savundu.

ABD'nin yanı sıra Alman istihbarat servisi BND de Çin'in ilk başlarda salgınla ilgili bilgileri paylaşmamasının tüm dünyaya 4 ila 6 haftalık gecikmeye mal olduğu kanısında.

"Dr Li Wenilang gözaltında tutulmadı"

Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca 'salgını duyurmaya çalışan doktor' olarak bilinen Li Wenliang'a da değinildi. Bakanlık, doktorun bir muhbir olmadığını ve Batı medyasında çıkan haberlerin aksine gözaltında tutulmadığını yazdı.

Salgın başlamadan önce koronavirüs ile ilgili paylaşımlarda bulunan doktor, hastalığa yakalanarak hayatını kaybetmişti.

"Virüslere ülke adı verilemez"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Covid-19'a neden olan Sars-Cov2 virüsünün adının 'Çin Virüsü' veya 'Vuhan Virüsü' olarak değiştirilmesi isteğine ise Pekin, Dünya Sağlık Örgütü'nün "hiçbir virüsün adı bir ülkeyle bağlantılı olmaz" ilkesini göstererek karşılık verdi.