Sorumsuz bir genç Güney Kore'yi yaktı! Gece kulübünden yayıldı

Güney Kore'nin başkenti Seul'deki gece kulüplerine giden 20'li yaşlardaki bir adamda Covid-19 tespit edilmesinin ardından ülkede panik sürüyor. Corona ile en iyi mücadele eden ülke olarak örnek gösterilen Güney Kore'de 9 Nisan'dan beri en yüksek vaka sayısı açıklandı.

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Koronavirüse karşı en sert ve etkili müdahaleyi yaparak zamanında Covid-19’un yayılma hızını yavaşlatan Güney Kore, tedbirsiz bir kişinin hatasının bedelini ödüyor. Hafta sonunda başkent Seul’deki gece kulüplerini ziyaret eden 20’li yaşlarındaki bir adamda Covid-19 tespit edilmesinin ardından bugün de ülkedeki son dönemdeki en yüksek yeni vaka sayısı açıklandı. Güney Koreli yetkililer birçoğu Seul’deki gece kulüpleriyle bağlantılı olan 35 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Artışın nedeni 'partici gençler' gösterildi

9 Nisan’dan beri en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçen bu verinin detayları da açıklandı. Vakalardan 29’unun Itaweon bölgesindeki “partici” gençler ile ilgili olduğu açıklandı. Yetkililer Covid-19 testi pozitif çıkan adamın gittiği 5 eğlence mekanında aynı zamanlarda 85 farklı ülkeden 1500’ü aşkın insanın bulunduğunu açıkladı.

Seul düşerse ülke düşer

Seul Belediye Başkanı Park Won-soon, gelecek 2-3 günün çok kritik bir öneme sahip olduğunu açıkladı. Park Won-soon, “Eğer Seul düşerse bütün ülke düşer. Gardımızı kısa bir süreliğine de indirmek, enfeksiyonların patlama yapmasına sebep olur” ifadesini kullandı.

Gece kulüplerine gidenler tek tek tespit ediliyor

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 24 Nisan ile 6 Mayıs tarihleri arasında gece kulüplerini gezen 5 bin 517 insanın ismine ulaşırken, bunlardan 2 binine ulaştıklarını ve ulaşılamayan 3 bin kişinin ise kredi kartı ekstrelerinden bulunması için çalışmaların başladığını açıkladı.

Güney Kore’de korona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı değişmezken 256 olarak açıklandı. Ülkede toplam 10.909 Covid-19 vakası bulunurken bunlardan 9.632’si iyileşerek sağlığına kavuştu. Ülkede toplam 1021 aktif vaka bulunuyor.