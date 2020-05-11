Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü uyardı! Pazartesi ve Cuma alışverişe çıkmayın!

Koronavirüs salgınının devam ettiğini hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim" dedi. Peki ama neden Pazartesi ve Cuma?.. İşte ayrıntılar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını açıkladığı normalleşme adımları kapsamında, berberler, kuaförler, güzellik salonları, alışveriş merkezleri açılacak. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (Covid-19) Bilim Kurulu Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü de Twitter hesabından normalleşme süreciyle ilgili vatandaşları uyardı. Özlü, şunları belirtti:

Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim. Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim. 1 — Prof. Dr. Tevfik Özlü (@drtevfikozlu) May 10, 2020

Alışverişe hafta ortasında gidin!

- Alışverişe, pazar yerlerine, marketlere zorunlu değilse Pazartesi veya Cuma değil hafta ortalarında gidelim.

- Telaş etmeyelim, sabırlı olalım. Sırayla, sosyal mesafeyi koruyarak, birbirimize saygı göstererek hızlıca işimizi görelim.

Vakit geçirmek için dışarı çıkmayalım

- Vakit geçirmek için dışarıya çıkmayalım, keyif alışverişi yapmayalım.

- Sadece zorunlu ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarıya çıkalım.

Maskenizi uygun şekilde takın

- Havalandırmanın iyi olmadığı, insan yoğunluğu fazla olan kapalı alanlardan kaçınalım.

- Maskemizi usulüne uygun şekilde takalım.

- Salgın devam ediyor. Bugün 1542 kişi hastalandı ve 47 yurttaşımızı kaybettik.

, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili en iyi ve en kötü senaryoyu açıkladı.

Koronavirüs ne zaman bitecek?

Prof. Dr. Özlü, iyiden kötüye koronavirüs salgını senaryolarını şu sıralamayla verdi:

- Yaz gelince bitecek

- Mevsimsel hastalığa dönüşecek

- Aşı bulununcaya kadar dalgalar halinde devam edecek

- Aşı bulunmayacak, sürü bağışıklığı oluşuncaya kadar yayılacak

- Mutasyonlarla bağışıklıktan kurtulup, devam edecek.

Türkiye'de koronavirüste son durum

Aralık ayında ortaya çıkan Kovid-19 pandemisi, 11 Mart günü Türkiye'ye sıçramasından bu yana ülkenin bir numaralı gündem maddesi haline geldi. Kovid-19, şimdiye dek 138 bin 657 vatandaşımıza bulaşırken 3 bin 786 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine sebep oldu. Bin 154 hasta yoğun bakımda yaşam savaşı verirken virüse yakalanan 92 bin 961 hasta iyileşerek taburcu edildi.