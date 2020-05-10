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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı

Anadolu Ajansı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1417 artarak 80 bin 56'yı buldu.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Salgının merkezi New York

ABD genelinde ise New York eyaleti, 343 bin 709 vaka ve 26 bin 598 can kaybıyla salgından en fazla etkilenen eyalet olma konumunu sürdürüyor. New York'u 137 bin 85 vakayla New Jersey ve 76 bin 743 vakayla Massachusetts izliyor.

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