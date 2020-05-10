ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bini aştı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1417 artarak 80 bin 56'ya ulaştı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dünyada en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de ölü ve vaka sayılarında bilanço her geçen gün ağırlaşıyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; ABD'de Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı son 24 saatte 25 bin 232 artarak 1 milyon 348 bin 315'e yükseldi.

Salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 1417 artarak 80 bin 56'yı buldu.

ABD'de şimdiye kadar Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 8 milyon 925 bin 350'ye ulaşırken, 238 bin 80 kişi de virüsü yenerek sağlığına kavuştu.