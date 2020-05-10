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Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı işte eleme adayları

TV8 yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu bu kez ünlüler kaybetti ada konseyinde elenecek isim belli oldu.

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Survivor dokunulmazlık oyunları sürpriz sonuçlar ortaya koydu. Evrim'in deyimiyle kartlar artık açık ve Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtını izleyicinin SMS sonuçları verecek. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ikinci oyunda fark attı. Gönüllülerin kazanması ile birlikte bu kez ünlüler takımında kazan kaynamaya başladı. Oklar Mert'e döndü. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde verdiği haber ise herkesi ağlattı. İşte Survivor adasında yaşananlar. 

Survivor adasında ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Ada konseyinde gönüllüler takımındaki sıkıntılar su yüzüne çıktı. Evrim'in yaptığı çıkışlar takımdaki çatlağı gözler önüne serdi. Konseyde Yasin ve Evrim arasında yaşanan tartışma da konuşuldu.  Oylama sırasında Yasin Cemal Can'ın ismini yazdı, Cemal Can da Yasin'den yana oyunu kullandı. Bu hafta yapılan oylama sonunda haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.

Survivor'daki ikinci dokunulmazlık oyununa gönüllüler takımı motivasyon olarak çok daha güçlü çıktı. Ünlüler takımını düşüren ise oyun öncesi Mert'in yarattığı gerilim oldu. Oyunda gönüllüler takımı ünlülere fark attı ve oyunu 10-4 kazandı. Ünlüler takımı ada konseyi yolcusu olurken, oklar Mert'e döndü. Ünlüler takımı konseye bir isim üzerinde uzlaşma sağlamadan geldi. 

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