TV8 Survivor eleme adayları ile karıştı! Mert Ersin'in hamlesiyle şok oldu
TV8 yarışması Survivor'da dokunulmazlık oyununu bu kez ünlüler kaybetti ada konseyinde elenecek isim belli oldu. Acun Ilıcalı ise yaptığı sürprizle herkesi ağlattı.
Survivor dokunulmazlık oyunları sürpriz sonuçlar ortaya koydu. Evrim'in deyimiyle kartlar artık açık ve Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtını izleyicinin SMS sonuçları verecek. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ikinci oyunda fark attı. Gönüllülerin kazanması ile birlikte bu kez ünlüler takımında kazan kaynamaya başladı. Oklar Mert'e döndü. Konseyde ise Evrim'in Nisa'yı kıskandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı sürpriz ise herkesi ağlattı. İşte Survivor adasında yaşananlar.
Survivor adasında ilk dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmıştı. Ada konseyinde gönüllüler takımındaki sıkıntılar su yüzüne çıktı. Evrim'in yaptığı çıkışlar takımdaki çatlağı gözler önüne serdi.
İlk eleme adayı Berkan
Konseyde Yasin ve Evrim arasında yaşanan tartışma da konuşuldu. Oylama sırasında Yasin Cemal Can'ın ismini yazdı, Cemal Can da Yasin'den yana oyunu kullandı. Bu hafta yapılan oylama sonunda haftanın ilk eleme adayı Berkan oldu.
Ünlüler dokunulmazlığı farklı kaybetti
Survivor'daki ikinci dokunulmazlık oyununa gönüllüler takımı motivasyon olarak çok daha güçlü çıktı. Ünlüler takımını düşüren ise oyun öncesi Mert'in yarattığı gerilim oldu. Oyunda gönüllüler takımı ünlülere fark attı ve oyunu 10-4 kazandı. Ünlüler takımı ada konseyi yolcusu olurken, oklar Mert'e döndü. Takım eleme konseyine bir isim belirlemeden çıktı.