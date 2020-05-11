TV8 Survivor eleme adayları ile karıştı! Mert Ersin'in hamlesiyle şok oldu

Survivor dokunulmazlık oyunları sürpriz sonuçlar ortaya koydu. Evrim'in deyimiyle kartlar artık açık ve Survivor'dan kim elendi sorusunun yanıtını izleyicinin SMS sonuçları verecek. Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ikinci oyunda fark attı. Gönüllülerin kazanması ile birlikte bu kez ünlüler takımında kazan kaynamaya başladı. Oklar Mert'e döndü. Konseyde ise Evrim'in Nisa'yı kıskandığı iddiası ortalığı karıştırdı. Acun Ilıcalı'nın ada konseyinde yaptığı sürpriz ise herkesi ağlattı. İşte Survivor adasında yaşananlar.