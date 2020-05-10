Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Mayıs 2020)

Türkiye'de son 24 saatte 1.542 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı kondu, 47 kişi hayatını kaybetti; toplam can kaybı 3.786, iyileşen hasta sayısı 92.691, vaka sayısı 138.657 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak" değerlendirmesinde bulundu.

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Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verilerine göre; bugün 36.187 test yapıldı, 1.542 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti.

Toplam test sayısı 1.370.598, vaka sayısı 138.657 ve vefat sayısı 3.786 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.154, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 598 ve iyileşen sayısı 92.691 olarak kayıtlara geçti.

"İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi?" ifadelerini kullandı.

Bu tabloyu 83 milyon birlikte değiştirdik. Tedbirlere ısrarla uyarak! Mücadelemizi ciddiyetle, hiç gevşetmeden sürdürelim. İyileşen hasta sayımız yakında 100 bin kişiyi bulacak. Vefat sayımız, vaka sayımız gittikçe azalacak. Biraz daha özveriye değmez mi? https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/8dUAvwxYcL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 10, 2020