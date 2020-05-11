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Berberler, kuaförler ve AVM'ler bugün açılıyor! Yasaklara dikkat

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugün faaliyete geçecek.

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler bugünden itibaren yeniden faaliyete geçecek.

Berberler ve güzellik salonları saat kaçta açılacak? 

Berber, kuaför ve güzellik salonları, 09.00-21.00 saatleri arasında çalışacak, müşterilere randevu sistemiyle hizmet verilecek.

AVM'lerde kapalı olacak işletmeler hangileri?

Daha önce market, eczane ve hijyen ürünleri satan firmalar dışında hizmetlerini durduran AVM'lerde, restoran, kafe, spor ve eğlence sektörü dışındaki iş yerleri faaliyet gösterecek.

8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde...

AVM'lerdeki mağazalara 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınacak. Deneme kabinlerinde kalma süresi 10 dakikayla sınırlandırılacak.

Pazar yerlerinde giyim ve oyuncak satışı başlıyor

Pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, züccaciye ve nalburiye malzemeleri satan esnafın ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması zorunlu olacak, satış yerleri arasında 3 metre mesafe bulunacak.

 

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