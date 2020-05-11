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Adana'da tartıştığı eşini tabancayla vuran kadın elinde silahla yardım istedi

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Adana'da Gizem A. tartıştığı eşi Cengiz A.'yı tabancayla vurduktan sonra dışarı çıkıp yardım istedi. Cengiz A. göğsüne isabet eden kurşunla yaralanırken, Gizem A. gözaltına alındı.

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Adana'nın Seyhan ilçesinde saat 01.00 sıralarında Cengiz A. ve eşi Gizem A. tartışmaya başladı. Cengiz A. iddiaya göre, tabancayla eşini tehdit etti. Daha sonra Cengiz A.'nın koltuğa bıraktığı tabancayı alan Gizem A. eşine bir el ateş etti.

Cengiz A. göğsüne isabet eden kurşunla yere yığılırken, Gizem A. ise olayda kullandığı tabancayla dışarıya çıkıp, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cengiz A. ameliyata alındı.

Gizem A. ise tabancayla birlikte olay yerine gelen polislere teslim oldu. Gözaltına alınan Gizem A. Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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