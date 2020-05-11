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İran Ordusu bu sefer yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu! 40'dan fazla ölü var

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Geçtiğimiz aylarda Irak'taki ABD üslerine füze saldırısı düzenliyorum diye Tahran'dan kalkan Ukrayna'ya ait yolcu uçağını vurup yüzlerce kişiyi öldüren İran Ordusu, bu sefer de Basra Körfezi'ndeki donanmada kendi savaş gemisini vurdu.

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İran donanmasının, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında ülkeye ait bir savaş gemisini yanlışlıkla vurması sonucunda yaklaşık 40 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. İran medyasında yer alan haberlere göre, Basra Körfezi'nde tatbikat sırasında, İran donanmasına ait Cameran fırkateyni, donanmaya ait Konarek adlı başka bir fırkateyni yanlışlıkla vurdu.

40'dan fazla asker hayatını kaybetti

Devrim Muhafızları Ordusuna ait 'Cevan' gazetesinin muhabiri Vahid Hacipur, sosyal medya hesabından, olayda en az 40 askerin hayatını kaybettiğini ifade etti. İran Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Bender Abbas 1. Bölgesi Halkla İlişkiler Ofisinden ilk açıklama geldi.

Resmi açıklamada ölü sayısı 1 olarak verildi

Yapılan yazılı açıklamada, "Dün düzenlenen deniz tatbikatı esnasında, Konarek savaş gemisinin destek fırkateyninden kaynaklı, kazara meydana gelen olayda en az bir kişi öldü, birkaç kişi de yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, olayın detayları hakkında bilgi verilmedi. 

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