19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı! Bazı illere seyahat yasağı kalkıyor

Türkiye bugün AVM'leri, berber ve kuaförleri yeniden açarken, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor. Bazı şehirlerde seyahat yasağı kaldırılıyor! 65 yaş üstü için yeni müjdeler yolda...

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Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının başlamasının ardından tüm mesaisini yakın kurmaylarıyla Huber Köşkü’nde sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haftalık olarak topladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne bugün yedinci kez videokonferans yöntemiyle başkanlık edecek. Ana gündem maddesini yine koronavirüsle ilgili gelişmelerin oluşturacağı kabinede atılacak yeni adımlar karara bağlanacak.

'Millete Sesleniş' konuşmasıyla duyuracak...

Erdoğan’ın Kabine'de alınacak haftalık kararları Millete Sesleniş konuşmasıyla açıklayacağı toplantıda, salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da içine alan 16-17-18-19 Mayıs’ta 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanması kararının çıkacağı belirtiliyor.

Bazı illere seyahat yasağı kaldırılacak...

Kabine Toplantısı'nın bir başka gündem maddesi ise seyahat yasakları. Son Kabine toplantısında 7 şehre seyahat yasağı kaldırılmıştı. Bu toplantıda da seyahat yasağının kaldırıldığı illere yenilerinin eklenmesi bekleniyor.

Soylu, yasak kalkan 7 ildeki durumu anlatacak

Diğer iller için de kademeli ve kontrollü esnetme formüllerinin gündeme geleceği kabinede, 7 ilde son bir haftada yaşanan durumun yanı sıra kurallara uygun hareket edilip edilmediği konusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu brifing verecek.

65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu?

65 yaş ve üzerindeki yaşlılar için dün 4 saatliğine kaldırılan sokağa çıkma yasağının sonuçlarının da ele alınacağı toplantıda illerden gelen analizler değerlendirilecek. Toplantıda 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen sokağa çıkma yasaklarının esnetilmesine dönük Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda atılacak adımların da karara bağlanması planlanıyor.

Bugün açılan AVM ve kuaförlerden gelen sıcak bilgiler değerlendirilecek

Toplantıda bugün açılmaya başlanan AVM’ler, berberler ve kuaförlerden sıcağı sıcağına gelen anlık bilgiler de değerlendirilecek. Dünyadaki tablonun da ele alınacağı toplantıda başta turizm, gıda, tarım, ticaret olmak üzere ekonomide yaşanan gelişmeler de değerlendirilecek.