HABER /  DÜNYA
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Abdulmehdi ve kabinesini emekliye sevk etti

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

IRAK Başbakanı Mustafa el-Kazımi, eski Başbakan Adil Abdulmehdi ve kabinesindeki tüm bakanları emekliye sevk etti.

Abone ol

Basına sızan belgeye göre, Kazımi tarafından yayımlanan kararnamede, Adil Abdulmehdi ve kabinesindeki 22 bakan emekliye sevk edildi.

4 gün önce göreve başlayan Başbakan Kazımi, aldığı kararlar çerçevesinde gösterilere katıldıkları için tutuklu bulunanların serbest bırakılması, geciktirilen emeklilik maaşlarının ödenmesi ve Abdulmehdi döneminde siyasi bir kararla Terörle Mücadele Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinden alınarak pasifize edilen DEAŞ’la savaşın önemli generallerinden Abdulvahap Saadi’yi Terörle Mücadele Kurumunun başına getirmişti.

Kazımi’nin aldığı bu kararlar halk tarafından olumlu karşılandı.

Irak Başbakanının gelecek günlerde halkı rahatlatabilecek bazı önemli kararlar alacağı da konuşuluyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü uyardı! Pazartesi ve Cuma alışverişe çıkmayın!
19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı! Bazı illere seyahat yasağı kalkıyor
İran Ordusu bu sefer yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu! 40'dan fazla ölü var
Berberler, kuaförler ve AVM'ler bugün açılıyor! Yasaklara dikkat
Bursa'da bağ evinde vahşet! Kızı ortaya çıkardı
Yasağa uymayan 13 bin 716 kişiye ceza
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir'de AVM'ye silahlı saldırı
Davutoğlu coştu! AVM'ye girmeyen virüs camiye mi girecek? Camiler neden kapalı
Koronavirüs gıdalardan geçer mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş açıklama
Adana'da tartıştığı eşini tabancayla vuran kadın elinde silahla yardım istedi
Boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlunu öldürdü ardından da intihar etti
15-20 yaş arası sokağa çıkma günü ne zaman saat kaçta çıkacak?
Yorumlar