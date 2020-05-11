HABER /  POLİTİKA
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Davutoğlu coştu! AVM'ye girmeyen virüs camiye mi girecek? Camiler neden kapalı

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Son dönemde muhalefet dozunu artıran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AVM'lerin bugün açılmasına rağmen camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki göstererek, AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun' dedi.

Abone ol

Berber ve kuaförlerin yanı sıra AVM’ler de bugün belli kısıtlamalar eşliğinde kapısını açarken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara 'tutarsızlık' suçlaması geldi. Davutoğlu, normalleşme takvimi kapsamında AVM'lerin açılması kararı alınmasına, ancak camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Peki camiler neden ibadete kapalı?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, “Normalleşme süreci başlıyor AVM'ler açılıyor. İnsanların bir arada bulunması artık sorun değilse, peki camiler neden ibadete kapalı? Yok bir arada bulunma hala tehlike oluşturuyorsa AVM'ler neden açılıyor? AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun” ifadelerine yer verdi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü uyardı! Pazartesi ve Cuma alışverişe çıkmayın!
19 Mayıs'ta 4 günlük sokağa çıkma yasağı! Bazı illere seyahat yasağı kalkıyor
İran Ordusu bu sefer yanlışlıkla kendi savaş gemisini vurdu! 40'dan fazla ölü var
Berberler, kuaförler ve AVM'ler bugün açılıyor! Yasaklara dikkat
Bursa'da bağ evinde vahşet! Kızı ortaya çıkardı
Yasağa uymayan 13 bin 716 kişiye ceza
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüs gıdalardan geçer mi? Dünya Sağlık Örgütü’nden flaş açıklama
Adana'da tartıştığı eşini tabancayla vuran kadın elinde silahla yardım istedi
Boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlunu öldürdü ardından da intihar etti
Maske üreten fabrikada çalışan 1 işçide koronavirüs çıktı! 65 işçi karantinaya alındı
Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı işte eleme adayları
15-20 yaş arası sokağa çıkma günü ne zaman saat kaçta çıkacak?
Yorumlar 4 yorum