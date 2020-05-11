Davutoğlu coştu! AVM'ye girmeyen virüs camiye mi girecek? Camiler neden kapalı

Son dönemde muhalefet dozunu artıran Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AVM'lerin bugün açılmasına rağmen camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki göstererek, AVM’ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun' dedi.

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Berber ve kuaförlerin yanı sıra AVM’ler de bugün belli kısıtlamalar eşliğinde kapısını açarken, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan iktidara 'tutarsızlık' suçlaması geldi. Davutoğlu, normalleşme takvimi kapsamında AVM'lerin açılması kararı alınmasına, ancak camilerin ibadete kapalı kalmaya devam etmesine tepki gösterdi.

Peki camiler neden ibadete kapalı?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Davutoğlu, “Normalleşme süreci başlıyor AVM'ler açılıyor. İnsanların bir arada bulunması artık sorun değilse, peki camiler neden ibadete kapalı? Yok bir arada bulunma hala tehlike oluşturuyorsa AVM'ler neden açılıyor? AVM'ye girmeyen virüs, camiye mi girecek? Uygulamalarınız tutarlı olsun” ifadelerine yer verdi.