Dolar yeni haftaya bakın nasıl başladı! 11 Mayıs Pazartesi dolar kuru
Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe 7,09 seviyesinden başladı. Piyasalarda TÜİK işsizlik verileri ve Hazine ihaleleri izlenecek.Abone ol
Dolar/TL yeni haftaya 7,09 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,69 seviyesinden açıldı.
TÜİK verileri
Türkiye'de Şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamları ve Hazine ihaleleri takip edilecek. TÜİK işsizlik verilerini saat 10.00'da açıklayacak. Şubat dönemi (ocak-şubat-mart) işsizlik rakamları mart ayının verisini de kapsayacak. Hazine 1 yıllık sabit kuponlu ve 7 yıllık değişken faizli iki ihale düzenleyecek.
Koronavirüsün işsizlik üzerindeki etkisi
Böylece koronavirüsün işsizlik üzerindeki etkisini de bir miktar da olsa resmi verilere yansımış olacak. 15 Nisan 2020 tarihinde işten çıkarma resmi olarak yasaklanmıştı.
Koronada son durum
Türkiye’de son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, bin 542 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 138 bin 657, can kaybı 3 bin 786 oldu. Tedavisi tamamlanan 3 bin 211 kişi ise taburcu edildi.