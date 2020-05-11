Dolar yeni haftaya bakın nasıl başladı! 11 Mayıs Pazartesi dolar kuru

Dolar/TL kuru haftanın ilk işlem gününe 7,09 seviyesinden başladı. Piyasalarda TÜİK işsizlik verileri ve Hazine ihaleleri izlenecek.

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Dolar/TL yeni haftaya 7,09 seviyesinden başlarken, Euro/TL 7,69 seviyesinden açıldı.

TÜİK verileri

Türkiye'de Şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamları ve Hazine ihaleleri takip edilecek. TÜİK işsizlik verilerini saat 10.00'da açıklayacak. Şubat dönemi (ocak-şubat-mart) işsizlik rakamları mart ayının verisini de kapsayacak. Hazine 1 yıllık sabit kuponlu ve 7 yıllık değişken faizli iki ihale düzenleyecek.

Koronavirüsün işsizlik üzerindeki etkisi

Böylece koronavirüsün işsizlik üzerindeki etkisini de bir miktar da olsa resmi verilere yansımış olacak. 15 Nisan 2020 tarihinde işten çıkarma resmi olarak yasaklanmıştı.