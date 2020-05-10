Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 280 bin 470 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 443 bin 480 kişi de iyileşti.