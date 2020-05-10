Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyon 100 bini aşarken, virüs nedeniyle 280 bin 470 kişi hayatını kaybetti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 280 bin 470 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 1 milyon 443 bin 480 kişi de iyileşti.
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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 4 milyon 103 bin 539'a yükseldi.
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En ağır bilanço ABD'de
ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.
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Ülkede 1 milyon 347 bin 318 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 80 bin 40 kişi yaşamını yitirdi.
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