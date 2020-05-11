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Ahmet Hakan: 11 Mayıs’ı amma da gözümüzde büyüttük

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, normalleşme adımlarını değerlendirdiği yeni yazısında "11 Mayıs’ı amma da gözümüzde büyüttük. Sonuçta sadece AVM’ler ile berberler açılacak" ifadelerini kullandı.

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Ahmet Hakan, 'Gel haziran gel' başlığıyla yayınlanan yazısında bugün başlayan normalleşme adımlarını değerlendirdi. 

"Bir an önce gelsin haziran"

"Oysa önümüzde mis gibi bir haziran var" diyen Ahmet Hakan, haziranda şunlar olacak deyip sıraladı:

Şunları 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı kalkacak. 20 yaş altının sokağa çıkma yasağı kalkacak. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı kalkacak. Kafeler sınırlı zaman diliminde olsa da açılacak. AVM’lerin, berberlerin açılmasıyla normalleşme mi olur? Normalleşme dediğin haziranda olacaklarla olur. O yüzden bir an önce gelsin haziran.

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