Bakan Ersoy açıkladı! Türkiye'ye gelen her yolcuya korona testi yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak ‘Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı’ açıkladı. Belgeyi alan tesisler 1 Haziranda açıklanacak. Programa göre her yolcu test edilecek, tesislerde sosyal mesafe öne çıkacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yaz sezonundan itibaren geçerli olacak ‘Sağlıklı Turizm Sertifikasyon Programı’ başlatıldı. Bu sertifikasyonu alan tesisleri 1 Haziran itibarıyla duyurulacak. Belgelendirme prosedürü, 132 maddelik kriterlerle dün itibarıyla tga.gov.tr sitesinde yayımlandı.

Programa göre Türkiye'ye gelen her yolcu test edilecek. Sertifikasyonda temel kriter sosyal mesafe. İkinci konu hijyen, üçüncü konu personelin eğitimi, dördüncü kural da tüm bunların denetimi....

Bakanlık ‘niyet mektubu’ gönderecek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turist gönderen bütün ülkelere devlet olarak bir ‘niyet mektubu’ göndereceklerini ve ‘Biz hazırız’ diyeceklerini açıklayarak, “Bence bu yıl için otellerin yüzde 50-60'ını açabilirsek, iyi olacak. Fiyat değil hareketi başlatmanın öncelik olduğunu düşünüyorum” dedi.

Ersoy, şunları anlattı: "Sağlık Bakanlığı, haziran başında Antalya’dan başlamak üzere bütün havalimanlarında, Kapıkule ve İpsala’da test istasyonları kuracak ve gelen her yolcuya test uygulanacak. Sonucu 5-6 saatte alınacak. Gelen yolcunun Türkiye’deki adresi belli olduğu için gerektiğinde anında müdahale edilecek. Testler pasaporttan geçişten önce uygulanacak. En fazla 2-3 dakika sürecek. Otel lobilerindeki koltukların arası, plaj şezlongları, havaalanı ve yemek kuyruklarında sosyal mesafe 1.5 metre olacak.”

Program 4 ana başlıkta toplanıyor

Program, ‘Yolcu sağlığı ve güvenliği’, ‘Çalışan sağlığı ve güvenliği’, ‘Tesislerde alınan önlemler’ ve ‘Ulaşım araçlarında alınan önlemler’ olmak üzere 4 ana başlıkta toplanıyor.

Sertifikanın ‘Yolcu sağlığı ve güvenliği’ başlıklı bölümü, yolcuların, Türkiye'ye giriş yaptıkları andan çıkış yapacakları ana kadar uygulanması gereken tedbir ve önlemleri içeriyor. Bu başlıkta, terminal girişlerinde maskesiz yolcuların içeri alınmaması, yolculara ücretsiz maske sağlanması, terminal binalarına girişlerde termal kamera, vücut ateş ölçümü uygulamaları, dezenfeksiyon halıları ve gerekmesi halinde dezenfeksiyon kabinleri oluşturulması ve seyahat etmesinde sakınca görülen yolcular için uygulanacak protokoller yer alıyor.

Programın ‘Çalışan sağlığı ve güvenliği’ başlıklı bölümü ise ulaşım, konaklama ve yeme-içme tesislerinde görevli personelin fiziksel ve ruhsal sağlıklarına yönelik önlemleri kapsıyor. Personelin hijyen ve sanitasyon eğitimleri, personele verilecek psikolojik destek, gerekli hijyen ve sağlık ekipmanının temini, personelin tesislere giriş öncesi gerek ateş ölçer gerekse de uygun standartlarda termal kameralar ile denetimden geçirilmesi ve vardiya planlaması, toplantı düzenlemeleri, personelde enfeksiyon taraması gibi iş süreçlerinin yeni gereksinimlere göre yeniden düzenlenmesi gibi prosedürler, diğer maddeleri oluşturuyor. 'Ulaşım araçlarında alınan önlemler’ başlığında ise ulaşım araçlarında görev yapan personelin eğitimi, personelin bağışıklık belgesi, ulaşım araçlarının sterilizasyonu ve yolcu taşıma sisteminin güvenli mesafe standartlarına göre düzenlenmesi gibi önlemleri içeriyor.

Sertifikasyondaki ‘Tesislerde alınan önlemler’ başlığı da salgının yayılmasını önlemek üzere alınması gereken tedbirleri ve söz konusu süreçte konaklama ve yeme-içme tesislerinin faaliyetlerine ilişkin düzenleme ve önlemleri kapsıyor.

Animasyon da sauna da ‘her şey dahil’

Çokça tartışılan açık büfe ve her şey dahil uygulamalarının kaldırılacağı yönündeki yorumlar gerçek çıkmadı. Açık büfede, animasyon etkinlikleri de tedbirler alınarak devam edecek…

Tesislerin sertifikasyon kriterlerinden bazıları şunlar:

* Animasyon programı, salonlarda kapasite uyarısı yapılarak devam edecek. Alanlara girişte veya aktivite alanlarında ulaşılabilir halde alkol bazlı el antiseptiği/dezenfektanı bulundurulacak.

* Sauna, Hamam, Buhar Banyosu gibi alanların, misafir tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılarak sonrasında en az 15 dakika alanın temizlenecek. Giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırması yapılacak. İlgili alanları kullanan misafirler kayıt altına alınacak.

* Masalar arası en az 1,5 metre, sandalyeler arasında ise 60 cm mesafe bırakılacak

* Ortak kullanımda olan çay/kahve makinası, sebil, içecek makinası ve benzeri

cihazlar kaldırılmış veya misafirlere bir görevli aracılığıyla bu cihazlardan içecek

verilecek.

* Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunuyor mu?

* Açık büfe, uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan

yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarına

yönelik bir cam siperlik bulunacak. Önlemler dahilinde bir görevli tarafından

istenen yiyeceklerin misafire verilecek.

*Tesis bünyesinde koruyucu kıyafet ve ekipman ile tesis girişinde talep edilmesi

halinde maske hazır bulunduruluacak.

* Misafirlere, resepsiyonda COVİD-19 ile hijyen konusunda alınan önlemler ve

uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi verilecek.

* Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörle yapılıp ve

biometric yüz tanımları aynı anda kayıt altına alınıp takibi sağlanacak.

* Otelin departman yöneticileri toplantıları telekonferans ve çalışanlara yönelik

eğitim programları da uzaktan eğitim (e-eğitim) metoduyla yapılabilmesi için

gerekli düzenlemeler oluşturulacak.

* COVİD-19 ve hijyen uygulamalarına ilişkin personel alanları ve genel alanlarda

yazdırılabilir duvar şemaları hazırlanarak asılacak. Şemalar en az 3 dile çevirilecek.

* Misafirin otele girişlerinde otel yönetimleri, pandemi süresince bellboy hizmeti sunma konusunda bireysel karar verecek. Sunmak isteyenler bilgilendirme protokolü hazırlayacak.

* Acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vaka tespit edilmesi (Salgın

Hastalıklar Kriz Yönetimi gerekliliklerini içerir şekilde) halinde uygulanacak

protokol, ulaşılacak kişi ve kurumlar belirlenecek.