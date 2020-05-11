Sosyal mesafeli uçmanın bedeli ağır olacak

Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği, uçuşlarda sosyal mesafenin salgını önlemeyeceğini ve zorunlu tutulursa bilet fiyatlarının yüzde 54'e kadar artması gerektiğini söyledi.

Abone ol

Son 50 yıldır bir uçağa daha fazla yolcu koymanın yollarını arayan sivil havacılıkta Kovid-19 pandemisi nedeniyle sağlık otoritelerince önerilen sosyal mesafeye yanıt geldi.Uluslararası Hava Taşımacılar Birliği (IATA) uçaklarda boş koltuk bırakmanın salgını önlemeyeceğini ifade ederek, "Sosyal mesafe uygulanırsa fiyatların ciddi oranda artması gerekir" dedi.Dünya'dan Hilal Sarı'nın haberine göre, IATA uçuşlarda yolcuların yüzlerini koruyucu bir eşya veya maske ile kapatmasını, mürettebatın ise maske takmasını öneriyor.

Bilet ücretleri yüzde 43 ila 54 artması beklenir

IATA’dan yapılan açıklamada, "Sektörün ortalama kâr eşiği yük faktörü yüzde 77. Sosyal mesafe önlemleriyle maksimum yük faktörü yüzde 62’ye düşecek. Bu da birim maliyetlerinde keskin artışa neden olur. Havayolu şirketlerinin sadece kâr eşiğini yakalaması için bile 2019 yılına göre bilet ücretlerinin bölgeden bölgeye yüzde 43 ila 54 artması gerekir” ifadeleri kullanıldı.IATA Genel Direktörü Alezandre de Juniac, CNN’e yaptığı açıklamada “Bu koşullar altında uçabilecek ve bu uçuşlardan paza kazanabilecek hiçbir havayolu yok” dedi. Boş koltuk uygulaması kuruluşa göre doluluğu farklı uçak tiplerinde yüzde 30 ila 50 düşürüyor.

Seyahat sektöründe iyileşmeye en az 18 ay var

Dubai merkezli Emirates, pandeminin 2020- 21 performansını sert vurmasını beklediklerini belirtti ve “Seyahat sektöründe iyileşmeye en az 18 ay var” ifadelerine vurgu yaptı.Ucuz havayolu şirketi Wizz Air CEO’su József Váradi ise mayısta yüzde 10 kapasite başladıklarını ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına paralel yaza yüzde 70 kapasite öngördüklerini belirtiyor. Şirket, pazarı hareketlendirmek için ‘çok ucuz’ bilet sunmayı planlıyor.