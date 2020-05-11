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Altın haftaya sakin başladı! Gram altın çeyrek ve cumhuriyet altını ne kadar?

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Yatırımcıların güvenli liman olarak tabir ettiği altın, haftanın ilk işlem gününe sakin 'yatay seyirle' başladı.

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Altın fiyatları geçtiğimiz haftaki yükselişin ardından sakin seyre yöneldi. Geçtiğimiz hafta dolar tarafındaki volatiliteyle birlikte sıçrama yapan gram altın sabah saatlerinde 389 lira seviyesinde işlem görüyor.

11 Mayıs Pazartesi fiyatları 

Gün içinde gram altın en düşük 386.9 lira, en yüksek 391 lira seviyesini gördü.

Ons altın 1705 dolar seviyesinde bulunuyor. 

Çeyrek altın ise 642 lira seviyesinden satışa sunuluyor.

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