HABER /  MEDYA
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

İki itfaiye eri şehit oldu Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Ahmet Hakan Kadıköy'de tatbikatta şehit olan iki itfaiye eriyle ilgili Ekrem İmamoğlu'nu açıklama yapmaya çağırırken "Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi... Ortalığı en az 10 gün ayağa kaldıracak olanlar... Olay CHP’li belediyede gerçekleşti diye kafalarını kuma gömüyorlar." dedi.

Abone ol

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda, dün saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla itfaiye eri Emircan Çolak ile Mehmet Ali İnal şehit oldu.

Koronavirüs gündemiyle gözden kaçan acı verici olayı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan bugünkü yazısında değerlendirdi.

"İhmal kimin eseri açıklamalı"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bu konuda açıklama yapmaya çağıran Hakan, yazısına şöyle devam etti:

- İki insanın hayatına mal olan bu ihmal kimin eseridir? Açıklamalı.

- İstanbul İtfaiyesi’nin yönetimine getirdiği kişilerin liyakatinden emin mi? Açıklamalı.

- Bu konuda herhangi bir soruşturma falan başlattı mı? Açıklamalı.

Böyle bir olay AK Partili belediyede gerçekleşseydi...

Ortalığı en az 10 gün ayağa kaldıracak olanlar...

Olay CHP’li belediyede gerçekleşti diye kafalarını kuma gömüyorlar.

Tıpkı böyle olaylara sadece CHP’li belediyede gerçekleştiğinde duyarlı olanlar gibi...

Ben iki gruptan da değilim.

Partizanca bakmıyorum olaya... Amacım İmamoğlu’nu sıkıştırmak da değil...

Benim derdim giden iki can...

Herkesin kendi mahallesini kolladığı şu kahrolası politik ortamda giden iki can arada kaynamasın istiyorum.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken ifadeler! Erdoğan hangi senaryoya çalışıyor?’
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Binin altına düşmedikçe normalleşmeden söz edilmemeli
Dolar yeni haftaya bakın nasıl başladı! 11 Mayıs Pazartesi dolar kuru
Sorumsuz bir genç Güney Kore'yi yaktı! Gece kulübünden yayıldı
Davutoğlu coştu! AVM'ye girmeyen virüs camiye mi girecek? Camiler neden kapalı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü uyardı! Pazartesi ve Cuma alışverişe çıkmayın!
ÖNCEKİ HABERLER
Survivor Makbule Karabudak eşi Musa Karabudak kimdir yaşı kaç?
Makbule Karabudak kimdir Survivor 2020'den elendi koronavirüs oldu
11 Mayıs evde bakım maaşı hangi illerde yattı yeni sorgulama
Ahmet Hakan: 11 Mayıs’ı amma da gözümüzde büyüttük
Bakan Ersoy açıkladı! Türkiye'ye gelen her yolcuya korona testi yapılacak
15-20 yaş arası sokağa çıkma günü ne zaman saat kaçta çıkacak?
Yorumlar 22 yorum