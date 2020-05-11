Survivor Makbule Karabudak eşi Musa Karabudak kimdir yaşı kaç?

Survivor 2020'de Gönüllüler kadrosunda yarışan ve erken elenen yarışmacılardan biri olan Makbule Karabudak'ın koronavirüs olduğu ortaya çıktı. Peki Survivor Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında ve Makbule Karabudak'ın eşi Musa Karabudak kimdir? İşte Makbule Karabudak hakkında merak edilenler...

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Survivor 2020 tam gaz devam ederken kötü bir haber geldi. Gönüllüler kadrosunda yarışan ve erken elenen yarışmacılardan biri olan Makbule Karabudak koronavirüs olduğunu duyurdu. Bu süreçte neler yaşadığını ve son durumunu anlatan Makbule Karabudak'ın hayatı da merak konusu oldu. Musa Karabudak ile evli olan ve bir çocuğu olan Makbule Karabudak sosyal medyadan gelen geçmiş olsun dileklerine 'iyiyim' diyerek yanıt verdi ve sevenlerini rahatlattı.

Peki Makbule Karabudak kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte Makbule Karabudak hakkında merak edilenler...

MAKBULE KARABUDAK KİMDİR?

Makbule Karabudak, 1992 yılında, Temmuz ayında doğdu. İstanbul doğumlu olan Karabudak, aslan burcu kadını. İlkokula devam ettiği sırada Ankara Kırıkkale’ye taşınan genç kadın, ilkokulda kısa mesafe ve üç adım uzun atlama ile ilgilendi. Anadolu lisesini kazanan Karabudak, sayısal bölümünden başarıyla mezun oldu.

Lise sürecinde 4 yıl basketbolla ilgilenen genç kadın, okul hayatı boyunca en başarılı ve en gözde öğrenci olmayı başardı. Öğrencilik dönemi çok zorlu geçen Karabudak, dur durak bilmeden çalışıldığında mutlaka başarılı olunduğunu ifade etti.



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Ebelik lisans bölümünü kazanan Makbule Karabudak, bu bölüm için gereken puandan çok daha fazlasını alarak bölüme girdi. Karabudak, annesinin ondan önce yaptığı 4 doğumu yalnız yapması ve kendisinin hastanede doğan tek çocuk olması sebebi ile bu bölümü seçmiş. Üniversitede de sporla alakasını kesmeyen Karabudak, okulun bayan hentbol takımında oynadı. Komilik, palyaçoluk, günlük çalıştığı figüranlık, dersler, antrenmanlar, Nöbetler gibi günlük işlerde çalışarak eğitim için gereken parasını oldukça yoğun bir dönem geçiren genç kadın, hırsından hiçbir şey kaybetmedi.



Dur durak bilmeyen Karabudak, üniversiteden mezun olduğu yıl KPSS sınavıyla İstanbul’a devlet memuru olarak atandı. Atanmasının ardından işle sporu bir arada yürütmeye başlayan genç kadın, bireysel olarak plates ve Fitness yaptı. Spor için gittiği salonda şuan ki eşi ile tanışan Karabudak, yaklaşık 2 yıl süren 1 ilişki sonrasında 14 ay önce dünya evine girdi. 2 yıldır mesai saatlerinde ebelik, cumartesi günleri ve hafta içi 5’ten 9’a kadar pilates eğitmenliği yapan Karabudak’ın hayatı inanılmaz yoğun geçiyor.