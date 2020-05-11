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İBB İstatistik Ofisi sonuçları açıkladı! Her 7 haneden 1'i belediyeden yardım istedi

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İBB İstatistik Ofisi, sosyal yardım talebi olumlu sonuçlanan vatandaşların profilini çıkardı. Araştırmada İstanbullunun yüzde 12.7’sinin İBB’den destek aldığı ortaya çıktı.

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İBB bünyesinde hayata geçirilen https://sosinc.ibb.gov.tr/ sosyal destek başvuru sayfasına 1 Nisan- 1 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılan başvurular incelenerek yapılan değerlendirmede çok çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı.

7 haneden biri başvuruda bulundu

Sosyal yardım amacıyla açılan internet sayfasına nisanda toplam 682 bin 697 başvuru yapıldı. Bu sayı, İstanbul'daki 7 haneden birinin başvuruda bulunduğunu ortaya koydu. Her haneden sadece bir kişinin başvurabildiği sistemde, aileleriyle birlikte 2 milyon 600 bin kişi sosyal yardım talebinde bulundu.

Yüzde 12.7'si sosyal destek kapsamında

Araştırmaya göre hanelerin yüzde 10.6'sı, İstanbul nüfusunun ise yüzde 12.7'si sosyal destek kapsamına alındı. En fazla başvuruyu kadınlar yaparken, başvuranların üçte ikisi 25-44 yaş aralığında bulunuyor. Hanelerin yüzde 43'ü düzenli gelire, yüzde 59.2'si sosyal güvenceye sahip değil.

En az destek Beşiktaş'a

Başvuranların yüzde 4.9'u başka yerden destek alırken yüzde 23'ü asgari ücretin altında kazanıyor. En fazla 4 kişilik haneler destek alırken, çocuklu hanelerin oranı, yüzde 78,7. Sosyal destek kapsamına alınan hanelerin yoğunlaştığı ilçelerin başında Esenyurt, Bağcılar, Sultangazi, Küçükçekmece ve Bahçelievler geldi. En az destek alan ilçeler ise Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy.

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