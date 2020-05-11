Deniz Bayramoğlu'nun eşi Ece Üner kimdir çocukları var mı?

Uzun süredir Kanal D ana haberi sunan başarılı spiker Buket Aydın Kanal D'den istifa ettiğini duyurdu. Pandemi sürecinde yeni kararlar aldım diyen Buket Aydın'ın yerine ise yine deneyimli bir isim Deniz Bayramoğlu geldi. Peki Deniz Bayramoğlu kimdir, aslen nereli, eşi Ecem Üner kimdir?

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Kanal D ekranlarında ana haber bültenini sunan deneyimli isim Buket Aydın Kanal D'den istifa ettiği ve kendine zaman ayıracağını belirtti. Kanal D ekranlarında Buket Aydın'dan boşalan koltuğa ise yine deneyimli spiker Deniz Bayramoğlu geldi. CNN TÜRK televizyonunda hafta içi her gün Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programını sunan Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren Kanal D haberi sunacak.

Deniz Bayramoğlu'nun hayatı ise merak konusu oldu. 45 yaşında olan Deniz Bayramoğlu aslen Malatyalı ve Show Haber'i sunan Ece Üner ile evli. Çiftin bir de Güneş adında çocukları var.

DENİZ BAYRAMOĞLU KİMDİR?

Deniz Bayramoğlu, 1975’de Malatya’da dünyaya geldi. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümünde okumaya başlayan Deniz Bayramoğlu 3 yıl okuduktan sonra eğitimine ara verip gazeteciliğe başladı. Daha sonra 2005 yılında Çevre Mühendisliği Bölümü’nde tekrar okumaya başladı.

1999 – 2000 arasında Yeni Binyıl’da finansal haber editörü olarak çalışan Bayramoğlu Demokrasi, Sabah Gazetesi ve Yeni Yüzyıl Gazetesi’nde muhabirlik yaptı. Liberal Bakış ve Gündem Gazeteleri’nde editör olarak çalıştı.

CNN TÜRK televizyonunda önce borsa yorumcusu olarak görev yaptı. Daha sonra İş Yemeği programını hazırlayıp sundu.

2008-2009 yılı döneminde 12-14 Güncel isimli programı Pelin Çift ve Alp Özgen'le birlikte sundu. 2009 yılının Eylül ayından itibaren hafta içi her gün saat 09:00'da ekrana gelen Parametre'yi sundu.

Deniz Bayramoğlu, Show TV haber spikeri Ece Üner ile 6 Şubat 2013 tarihinde Roma'da evlendi.

Deniz Bayramoğlu, hali hazırda CNN TÜRK televizyonunda hafta içi her gün Semiha Şahin ile birlikte Güne Merhaba programını sunuyor.