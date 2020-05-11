HABER /  GÜNCEL
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan genel sağlık sigortası primi açıklaması

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftası’na özel, Türkiye’deki Sosyal Güvenlik alanında yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler verdi.

Abone ol

Bakan Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası’na tüm vatandaşların erişim sağladığını anımsatarak, “Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 TL prim ile tüm aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında.” ifadelerine yer verdi.

2.421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verildiğini belirten Bakan Selçuk, acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yenidoğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde de hiçbir şart aramaksızın sağlık hizmeti sunulduğunu bilgisini paylaştı.

2020 yılında geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 8.976’ya ulaştı

Geri ödeme listesindeki ilaç ve sözleşmeli eczane sayısındaki gelinen noktayı da paylaşan Bakan Selçuk, 2002 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 5.423 iken, 2020 yılında geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 8.976’ya ulaştığını ifade etti.

2020 yılında 26.363 oldu

2002 yılında 18.100 olan sözleşmeli eczane sayısı da 2020 yılında 26.363’e yükseldi.

“Tedavide ihtiyaç duyulan ilaç, optik ve tıbbi cihazlar SGK ile sözleşme yapan tüm kuruluşlardan alınabiliyor.” bilgisini de paylaşan Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftasını kutladı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bülent Arınç'tan Sevda Noyan açıklaması: Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek
BDDK 3 yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre işsizlik azaldı
İki itfaiye eri şehit oldu Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı
Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken ifadeler! Erdoğan hangi senaryoya çalışıyor?’
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tükek: Binin altına düşmedikçe normalleşmeden söz edilmemeli
ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki balık restoranı alev alev yandı
Ece Üner nereli evli mi eşi Deniz Bayramoğlu kimdir biyografisi
Deniz Bayramoğlu'nun eşi Ece Üner kimdir çocukları var mı?
Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara teşekkür: Sizi hep böyle görmek istiyoruz
Sosyal mesafeli uçmanın bedeli ağır olacak
Nöbetçi eczane sorgulama 2020- 10 Mayıs nöbetçi eczane nerede?
Yorumlar