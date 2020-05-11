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Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki balık restoranı alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı
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Kadıköy Balıkçılar Çarşısında bulunan bir balık restoranı alev alev yandı. Alev alev yanan binanın içinde göçük meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraş vererek söndürdüğü yangın da iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Olay saat 02.30 sıralarında Kadıköy Balıkçılar Çarşısında bulunan bir balık restoranında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle 3 katlı iş yerinin çatı katında yangın çıktı. Kusa sürede büyüyen yangın iş yerini tamamen kapladı.

Alev alev yanan iş yerinin içinde yanmanın etkisiyle göçük meydana geldi. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesiyle olayı itfaiye ve emniyet güçlerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik önlemi alarak olası bir tehlikeyi önledi. Olayda can kaybı yaşanmazken iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

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