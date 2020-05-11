Sinem Kobal nereli kaç yaşında eşi kimdir? Sinem Kobal kiminle evli?

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendikten sonra dizi setlerinden elini eteği çeken ve sessizliğe gömülen Sinem Kobal 4 aylık hamile ve bir kız bebek bekliyor. Peki Sinem Kobal kimdir, yaşı kaç ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Sinem Kobal 32 yaşında ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında evlendi.

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32 yaşındaki oyuncu Sinem Kobal'ın 4 aylık hamile olduğu ve bir kız çocuğu beklediği haberleri magazin basınının gündemi oldu. Bu mutlu haberi doğrulayan eşi Kenan İmirzalıoğlu hamilelik sürecinin çok iyi geçtiğini ve eşi Sinem Kobal'ın çok iyi olduğunu müjdeledi.

2016 yılında Kenan İmirzalioğlu ile evlendikten sonra dizi setlerini bırakan ve reklam çekimlerine ağırlık veren oyuncu Sinem Kobal, instagram hesabını aktif kullanan isimlerden birisi.

5.5 milyon kişi tarafından takip edilen güzel oyuncu sık sık yaptığı birbirinden iddialı pozları ile adından sıkça söz ettiriyor.

Sinem Kobal'ın son instagram paylaşımı ise olay oldu. Anneler Günü paylaşımı yapan ve annesi ile birlikte çekildiği küçüklük fotoğrafını takipçileri ile paylaşan Kobal'ın çocukluk halini görenler şok oldu.

Annesi ile olan bu pozunu paylaşan Sinem Kobal'ı gören yüzlerce takipçisi oyuncunun küçüklük halini Acun Ilıcalı'nın Şeyma Şubaşı'ndan olan küçük kızı Melisa Ilıcalı'ya benzetti.

Melisa ile Sinem Kobal'ın benzerliği yok artık dedirtti. 123 bin beğeni alan bu fotoğrafa 800 kişi yorum yaptı. İşte yapılan yorumlardan bazıları...

- Acunun kızına benzettjm melisaya 😮

- Bian melisa zannettim

-Kız aynı acunla şeymanın kızı Melisa’ya benziyor

- Melisaya benzettim Acun'un kizina😍

- Melisa ılıcalıya benziyor küçüklüğünüz 🥰

-Aynı Melisa Ilıcalı ya 😻❤️

Peki duru güzelliği ve hamileliği ile konuşulan Sinem Kobal kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

14 Ağustos 1987 yılında İstanbul’da doğdu. Rize, Hemşinli bir ailenin kızıdır.Babası inşaat mühendisi, annesi ise ev hanımı. Selena dizisinde Atacan Baybars adlı karakteri canlandıran Kerem adında bir erkek kardeşi var.

Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırdı.

Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etti. Royal Akademi'den diplomasını aldı. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun oldu. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazandı.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalıştı.

Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezunu.

atv’de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynadı. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçildi. Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçildi.

2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

Aynı zamanda kardeşi Kerem Kobal'dır, ve abla kardeş Selena dizisinde yer almıştır.

14 Mayıs 2016 tarihinde oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile evlendi.