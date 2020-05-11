HABER /  SAĞLIK
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Zorunda kalmazsam AVM’ye gitmem

ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AVM'lerin açılmasıyla ilgili "Çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" diye konuştu.

Abone ol

Normalleşme adımları kapsamında alınan kararlar çerçevesinde AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.

İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Çok zorunda kalmazsam gitmem"

Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusuna Prof. Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem. AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” yanıtını verdi.

1-2 yıl içinde ancak mümkün olacak

Salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'deki Türk ekipten dünyada bir ilk! Koronavirüse çare olacak
Bülent Arınç'tan Sevda Noyan açıklaması: Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek
BDDK 3 yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre işsizlik azaldı
İki itfaiye eri şehit oldu Ahmet Hakan'dan Ekrem İmamoğlu'na çağrı
Abdulkadir Selvi’den dikkat çeken ifadeler! Erdoğan hangi senaryoya çalışıyor?’
ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Muhalefet Türkiye için sevinmeyi öğrenmelidir
Sinem Kobal nereli kaç yaşında eşi kimdir? Sinem Kobal kiminle evli?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’tan genel sağlık sigortası primi açıklaması
Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki balık restoranı alev alev yandı
Ece Üner nereli evli mi eşi Deniz Bayramoğlu kimdir biyografisi
Tomris Uyar kimdir ne zaman öldü? Tomris Uyar şiirleri ve unutulmaz sözleri
Yorumlar 2 yorum