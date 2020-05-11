Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Zorunda kalmazsam AVM’ye gitmem
Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AVM'lerin açılmasıyla ilgili "Çok zorunda kalmazsam alışveriş merkezine gitmem" diye konuştu.Abone ol
Normalleşme adımları kapsamında alınan kararlar çerçevesinde AVM'lerin 4'te 3'ü bugün alınan önlemler eşliğinde açılıyor.
İsmail Küçükkaya'nın programına katılan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, alışveriş merkezlerinin açılışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"Çok zorunda kalmazsam gitmem"
Küçükkaya’nın “Siz AVM’ye gider misiniz” sorusuna Prof. Azap, “Gitmem, çok zorunda kalmazsam gitmem. AVM’ye gitmem gerekirse tedbirlere dikkat ederek giderim, işimi halledip ayrılırım” yanıtını verdi.
1-2 yıl içinde ancak mümkün olacak
Salgın öncesindeki gibi topluca AVM’ye gidip vakit geçirmenin yapılmaması gerektiğinin altını çizen Prof. Azap, eski normale dönüşün 1-2 yıl boyunca mümkün olmayacağını belirtti.
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