Selin Ciğerci erkek hali nasıldı? Selin Ciğerci gerçek adı nedir?

Cinsiyet değiştirme ameliyatı ile kadın olan ve futbolcu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci sosyal medyada dolaşan bir fotoğrafını paylaştı ve beni böyle vuramazsınız dedi. Babası tarafından uzun süre reddedilen Selin Ciğerci'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Selin Ciğerci eski, erkek hali nasıldı?

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İnstagramın en çok takip edilen ünlü isimlerinden biri olan Selin Ciğerci, yıllar önce çekilen bir fotoğrafının sosyal medyada sık sık paylaşılmasının ardından kendi hesabından bir açıklama yaptı.

Selin Ciğerci, “Bunu herkesin birbirine atmasına ya da bana atmanıza gerek yok. Ailemden uzak olduğum, Taksim’de yaşadığım günler. En büyük sınavım olan yıllar. Beni böyle vuramazsınız. Ben her halimle gurur duyuyorum. Bakın kendim de paylaştım.”dedi.

Peki Selin Ciğerci'nin eski, erkek hali nasıldı? Mağaza sahibi olan babası kim?

Taksicilikten tezgahtarlığa ardından sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa kariyer adımlarını birer birer çıkan Selin Ciğerci, Armağan Çağlayan'ın YouTube programı Gör Beni'ye katılmış ve samimi cevaplar vermişti.

Cinsiyet değiştirmesiyle hayatının da değiştiğini söyleyen Selin Ciğerci, ilk kez babasına cinsiyet değiştirmek istediğini babasına söylemesiyle evden kovulduğunu sonrasında yalnız başına kaldığını, neler yaptığını ve babasıyla nasıl barıştığını şöyle anlatmıştı...

Babasının kendisine söylediklerini unutamadığını söyleyen Ciğerci, "Senden bir şey olmaz diyerek evden kovduğunu" söyledi.

Babasının evden kovmasıyla neler yaşadığını ise Selin Ciğerci, şu sözlerle aktardı:

"O dönem aynada kendim görüntümle kavga ediyordum, zor şeyler yaşıyordum. Sonrasında babam beni 'evin bereketini kaçırıyorsun' deyip evden kovdu.

''Bende Taksim Harbiye'de yine cinsiyet değiştirmiş olan bir arkadaşımın yanına gittim bir süre orada kaldım ve onlar ne iş yapıyorsa ben de yaptım.''

''Tam 5 yıl ailemi görmedim. Tabi psikolojim falan kalmadı o arada. Sonra kardeşim beni gelip aldı, bana ev tuttu."

Ardından Armağan Çağlayan, "Peki babanla nasıl barıştın?" diye sorunca Ciğerci, bir hayli duygulandı:

"Erkek kardeşimin eşi vesile oldu bu duruma. Babamı da çağırdı ve ben yıllar sonra evime gittim. Babamın bana attığı bakışı unutamıyorum. Üzerimde bir eşofman takımı vardı, mini etek falan giymemiştim. Bana, 'bunun için mi beş yıl beni görmedin' dedi."

Peki 5 yıldır birlikte olduğu Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kimdir, ne zaman erkek oldu ve erkek hali nasıldı araştırmaları ise başladı.

Şu sıralar DJ'lik yapan Selin Ciğerci 3 yıl önce cinsiyet değiştirme operasyonları ile kadın oldu. Baba tarafı Konya, anne tarafı ise Kastamonulu olan Selin Ciğerci, 35 yaşında.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren Selin Ciğerci, sosyal medyada ‘Bebek Okan' adıyla ünlenmişti.

3 yıl önce geçirdiği ameliyat ardından adını Selin Ciğerci olarak değiştirdi. Verdiği bir röportajda ailesinin cinsiyet değiştirmesini istemediğini ve babasının ünlü bir hazır giyim firmasının sahibi olduğunu belirtmişti.

Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katılmış ve o dönem hareketleri ile çok konuşulmuştu.

Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen sosyal medya fenomeni, bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu ifade etmişti.

Selin Ciğerci'nin babası ile arası cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında açılmıştı. Uzun süre babasıyla görüşmeyen Ciğerci'nin babası da ünlü bir hazır giyim markasının sahibi.

Düğün öncesi baba evinden davul ve zurna ile ayrılan Selin Ciğerci'ye babası, gelenek olan kırmızı kuşak yerine, göz kamaştıran altın kemer takmıştı.