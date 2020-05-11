Beşiktaş ve Galatasaray'a sponsor şoku! Koronavirüs sert şekilde etkiliyor

Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren kulüplere bir kötü haber de sponsorlardan geldi.

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7 yıldır Beşiktaş'ın forma göğüs sponsoru olan Vodafone ve Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza, opsiyon haklarını kullanmak istemiyor.

Sponsor arayışına girdi

Kralspor'a göre, 7 yıldır siyah-beyazlı takımın forma göğüs sponsoru olan Vodafone'un, 1 yıllık opsiyon hakkını kullanmak istemediği öğrenildi. Yıllık 18 milyon lira gibi dev bir kayıp yaşayacak olan yönetimin sponsor arayışlarına başladığı belirtildi.

Galatasaray'a da kötü haber

Beşiktaş'tan sonra bir kötü haber de Galatasaray'a geldi. 2019 yılında sarı-kırmızılılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Terra Pizza, opsiyon hakkını kullanmak istemediğini yönetime bildirdi. Cimbom'un kaybı ise yıllık 20 milyon lira.