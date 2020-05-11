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Kemal Kılıçdaroğlu koronavirüsle ilgili anketin sonuçlarını paylaştı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili anketin sonuçlarını paylaştı.

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Buna göre yurttaşların yüzde 71'i ekmek dağıtımının yasaklanmasının, yüzde 65'i aşevi hesaplarının bloke edilmesinin, yüzde 66'sı ise belediyelerin bağış toplamasının durdurulmasının yanlış olduğunu söyledi.

Salgın boyunca ücretsiz dağıtılacağı belirtilen maskelerin kendilerine ve ailelerine ulaşmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 61 oldu.

"Gündemetre Türkiye'nin Gündemi Araştırması"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na düzenli olarak sunumu yapılan "Gündemetre Türkiye'nin Gündemi Araştırması" başlıklı çalışmanın nisan ayı sonuçlarında belediyelere yapılan engellemelerin toplumda karşılık bulmadığı ortaya çıktı.

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi tarafından, 81 ilde 2 bin 409 kişinin katılımıyla, 20-29 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışma sonuçları hakkında CHP Genel Başkan Başdanışmanı Veli Özdemir tarafından gerçekleştirilen sunumda, özetle şu veriler yer aldı:

En az bir kişi işten çıkartıldı

Araştırma, çalışanların salgından olumsuz yönde etkilendiğini gösterdi. Buna göre her 100 hanenin 14'ünde salgın nedeniyle en az bir kişi işten çıkarıldı. Salgın nedeniyle her 100 hanenin 22'sinde ise en az bir kişi ücretsiz izne, 10'u ise zorunlu yıllık izne çıkarıldı. Her 100 hanenin 28'inde ise haneden birinin işyeri zorunlu olarak kapalı tutuldu.

Yüzde 63'ü ihtiyaçlarını karşılarken sıkıntı yaşıyor

Araştırma kapsamında, "Salgın sonrasında evinizin ihtiyaçlarını karşılamada, faturalarınızı ödemede sıkıntı yaşadınız mı" sorusuna katılımcıların yüzde 37'si "Hayır yaşamadık" yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 36'sı "Zorlansak da ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" yanıtını verirken, yüzde 27'si ise "İhtiyaçların bir kısmını karşılayamıyor, faturaları ödeyemiyoruz" görüşünü belirtti. Buna göre katılımcıların yüzde 63'ü ihtiyaçlarını karşılarken sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Her 10 kişiden 6'sına maske ulaşmadı

Araştırma kapsamında, "Bugüne kadar size ya da ailenizden birine ücretsiz maske ulaştırıldı mı?" sorusu yöneltildi. Buna göre katılımcıların yüzde 23'ü ailesindeki herkese maskenin ulaştırıldığını ifade etti. Katılımcıların yüzde 16'sı ise ailelerine kısmen maske ulaştırıldığını dile getirirken, katılımcıların yüzde 61'i ise hiçbir aile üyesine ücretsiz dağıtılan maskelerden ulaşmadığını dile getirdi. Buna göre ortalama her 10 kişiden 6 kişiye ücretsiz maske ulaştırılamadı.

Belediyelerin kampanyaları

Araştırma kapsamında belediyelere uygulanan yasaklarla ilgili de sorular yöneltildi. Buna göre "Belediyelerin vatandaşlara yardım etmek amacıyla bağış toplamalarının yasaklanmasını ne kadar doğru buluyorsunuz" sorusu üzerine, katılımcıların yüzde 22'si yasaklama kararını desteklediğini ifade etti. Katılımcıların yüzde 66'sı ise yasak kararını yanlış bulduğunu dile getirdi. Katılımcıların yüzde 12'si de bu konuda görüş bildirmedi.

Ekmek dağıtımının yasaklanması

Araştırmada katılımcılara, belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımının yasaklanması konusunda yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 71'i, belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtması için herhangi bir izin almasına gerek olmadığı görüşünü dile getirdi. Katılımcıların yüzde 65'i de aşevi hesaplarının bloke edilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

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