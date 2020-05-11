HABER /  SAĞLIK
ADV Çotanak 7'li tanışma paketini kaçırmayın
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Kuaför ve berberde en fazla 30 dakika kalma uyarısı

Anadolu Ajansı
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı uzmanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunmak için kuaför ve berberlerin düzenli testten geçirilmesini ve 30 dakikadan uzun hizmet vermemelerini öner

Abone ol

Tıbbi Viroloji Bilim Dalı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Arzu Sayıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 21 Mart tarihinde kepenklerini kapatan 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayan kuaför ve berberlerde koronavirüs tehdidinden korunmak için çeşitli önlemler alınması gerektiğini belirtti. 

Havalandırma sistemi denetiminin hijyen kuralları açısından büyük önem taşıdığına dikkati çeken Sayıner, kapı ve pencerelerin sürekli açık tutulması ile ortamda hava akışının sağlanabileceğini anımsattı.

Sayıner, fön işleminin de "bir katının veya sıvının gaz ortamı içinde dağılımı" anlamına gelen aeresol miktarında artışa neden olduğunu vurgulayarak, "Fön işlemi, virüslerin havaya yayılması nedeniyle tehlikeli olabilir. Her fönden sonra damlacıkların yere oturması için 10-15 dakika beklemek, yüzeyleri temizlemek ve ortamı havalandırmak gerekecektir." dedi.

Kuaförlere test önerisi

Ortamın "havalandırma sistemi" ve "çalışanların sağlık durumu" hakkında müşterilerin doğru bilgi sahibi olamayacağını vurgulayan Sayıner, şunları söyledi:

"Kuaför ve berberlerde çalışanların belli dönemlerde Kovid-19 testinden geçirilmesi tek başına yüzde 100 güvenlik sağlamasa da müşterileri rahatlatacak faktörlerden biri olacaktır. Bu öneriyi ekstrem bulanlar olacaktır. Tümüyle güvenlik sağlamaz, tedbirlerin gevşetilmesine de neden olmamalıdır. Ancak, kuaför ve berberlerin düzenli testten geçirilmesi, enfekte bireylerin yakalanması, ortamdan uzaklaştırılmasını sağlayabilir. Çalışanların müşterilerine testin negatif çıktığını bildirerek, kanıtlayarak çalışması yerinde olur. "

Prof. Dr. Arzu Sayıner, kuaför ve berberlerin maskesiz çalışamayacağını ancak bir maskeyi de tüm gün kullanamayacağını kaydederek, "Maske sayısında kısıtlama da olmaması lazım. Her müşteride de değiştirilebilir. Günde en az 3-4 maske değişimi uygun olur." diye konuştu. 

"30 dakika" uyarısı

DEÜ Tıp Fakültesi Merkez Laboratuvarı Biyogüvenlik Sorumlusu Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Doğan ise temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin salgın döneminde "olmazsa olmaz" unsurlar arasında yer aldığını ifade etti. 

Randevu usulü çalışmanın önemine değinen Doğan, randevuyu alacak kişinin müşteriye sağlık durumu hakkında genel sorular yöneltebileceğini belirtti.

Doğan, virüsün bulaşma yolları, belirtileri gibi konularda kuaför çalışanlarının eğitim alması önerisinde bulunarak hastalık riski taşıyanlara hizmet verilmemesi gerektiğine işaret etti.

"Balyaj ya da uzun işlem gerektiren saç yapım, bakımları bu dönem için uygun değil. Kuaför, berberlerde geçireceğimiz en uzun süre 30 dakika olmalı. Bu süreyi aşarsak bulaş riski de artacaktır." diyen Doğan, çalışanların sadece maske takmasının yeterli olmadığını, siperlik kullanımının da faydalı olacağını sözlerine ekledi.  

İlgili Haberler
Makbule Karabudak kimdir Survivor 2020'den elendi koronavirüs oldu Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (10 Mayıs 2020)
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyada koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 100 bini geçti Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Beşiktaş ve Galatasaray'a sponsor şoku! Koronavirüs sert şekilde etkiliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Zorunda kalmazsam AVM’ye gitmem
ABD'deki Türk ekipten dünyada bir ilk! Koronavirüse çare olacak
Bülent Arınç'tan Sevda Noyan açıklaması: Bunlar yüzünden millet başörtüsünden nefret edecek
BDDK 3 yabancı bankaya işlem yasağını kaldırdı
Şubat ayı işsizlik rakamları açıklandı! Bir önceki aya göre işsizlik azaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Selin Ciğerci erkek hali nasıldı? Selin Ciğerci gerçek adı nedir?
Japonya'dan sevindiren koronavirüs aşısı haberi
Anayasa Mahkemesi'nden KHK'lılarla ilgili flaş karar! 12 aydan az ceza alanlar...
İran'daki deniz tatbikatı kazasının bilançosu açıklandı: 19 ölü, 15 yaralı
Selin Ciğerci eski halini paylaştı en büyük sınavımdı dedi
AÖL sınav tarihi 2020 ne zaman MEB Açıklise sınav tarihi bilgisi
Yorumlar