Ekrem İmamoğlu buna ne diyecek? Savcılık İBB’nin suç duyurusunda 5 yalan tespit etti!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koronavirüs salgının en yoğun yaşandığı dönemde dolu otobüs ile ilgili görüntüleri paylaşan İBB'nin suç duyurusunda 5 yalan tespit edildi. O dönem görüntüler hakkında iftira ve kurgu yorumu yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun'un ne diyeceği merak konusu oldu.

Abone ol

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, korona günlerinde otobüsün yoğun olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı. Başsavcılık; İBB Hukuk Müşavirliği’nden gönderilen kamera kayıtları, geçmişe yönelik 3 aylık veri dökümleri ve yolcu listelerini inceledi. 90 yolcunun ifadesi alındı. Başsavcılık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sözcüsü Murat Ongun ve İBB’nin suç duyurusunda yer alan 5 iddianın yalan olduğunu tespit etti.

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada, İETT'nin yolcu bilgilerine ait verilerinin saklandığı BELBİM'den söz konusu 62 numaralı otobüsün 29 Mart 2020 tarihine ait dökümleri talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs sürecinde yolculuk yaptığı otobüste yoğunluk olduğunu gösteren fotoğrafı paylaştığı gerekçesiyle iki vatandaş hakkında yaptığı suç duyurusunu takipsizlikle sonuçlandırdı.

Fazilet durağında binen yok

BELBİM'den verilen belgede Fazilet durağından hiçbir yolcunun binmediği, en fazla yolcunun ise 6 kişi ile Okul durağından bindiği görülüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Mart 2020 Pazar günü 62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse Fazilet durağından bir anda 47 yolcunun iddiasının gerçeği yansıtmadığını, Fazilet durağından da otobüse hiç yolcu alınmadığını tespit etti.

İBB '22 Mart 2020 günü 1 bindi' dedi ama otobüse 57 yolcu binmiş

Başsavcılık; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; "62 No'lu Kağıthane Kabataş hattında çalışan otobüse 22 Mart Pazar günü toplamda 1 yolcu, 29 Mart Pazar günü toplamda 71 yolcu binmiştir" iddiasının da gerçeği yansıtmadığını tespit etti. Başsavcılık; 22 Mart 2020 günü söz konusu otobüse 1 yolcunun değil 57 yolcunun bindiği bildirildi.

BELBİM tarafından gönderilen yolcu biniş çizelgesi

'Organize kötülük' demişti

Oysa İBB Sözcüsü Murat Ongun, Fazilet durağında şoförün uyarısına rağmen 47 yolcunun otobüse biniş yaptığı iddiasını ortaya atarak durumu 'organize kötülük' olarak nitelendirmişti.

Belgeleri inceleyen savcılığın değerlendirmesi ve sonuç evrakı.

İmamoğlu: İzlerken kanım dondu

Fazilet durağından 47 kişinin otobüse 'hücum ettiği' ana dair görüntüleri izlediğini öne süren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, Fox TV'de katıldığı programda 'organize kötülük' söylemini tekrarlamış ve "O saatte bunu nasıl yapmışlar. Bu insanların işi gücü mü yok. İzlerken kanım dondu" demişti.

62 numaralı İETT otobüsüne binen yolcuların tam listesi.

Öte yandan otobüse binen yolcu listesinde yapılan isim isim inceleme sonucu, şahıslar arasında bağlantı tespit edilemedi. Durak başına ortalama 2 yolcunun bindiği otobüste seyahat edenlerin, vardiyalı olarak çalışan kişilerin işe gidiş yahut çıkış nedeniyle araçta oldukları belirlendi.

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirler hızla alınırken, İETT'de çekilen görüntü tartışma konusu oldu. Vatandaşın sosyal mesafe kuralına aykırı olarak balık istifi taşındığı o görüntülerle ilgili İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Oranize bir operasyon' değerlendirmesinde bulunarak 'Geçen hafta aynı otobüste 1 kişi vardı' dedi. Ongun'un işaret ettiği 22 Mart 2020 tarihine dair otobüs görüntüleri ise bu sözleri yalanlıyor.

Tüm çağrılara rağmen Fazilet durağından 62 numaralı otobüse 'hücum eden' yolcuların kamera kayıtlarını yayınlamayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, savcılık araştırmasının ardından nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.