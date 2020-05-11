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Fildişi Sahilleri ile Liberya'daki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi

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Koronavirüs salgını nedeniyle Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan yurda dönmek isteyen Türk vatandaşları THY uçağıyla İstanbul'a getirildi.

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THY uçağı ile İstanbul Havalimanı'na inen 240 kişiden 98'i sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından 4 otobüsle Çanakkale'ye getirildi. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı kız yurduna getirilen Türk vatandaşları, yurt bahçesine girişte tekrar sağlık kontrolünden geçirildi.

88'i Düzce'de yurda yerleştirildi

Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan uçakla İstanbul'a getirilen 88 kişi de polis eşliğinde otobüslerle Düzce'ye ulaştı. 

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Necla Pekolcay Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Polis ekipleri de bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak vatandaşların ihtiyaçları, Düzce Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, AFAD ile Türk Kızılay tarafından karşılanacak.  

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