Mersin'de 15 yıldır mağarada yaşayan Zekai amcanın ders niteliğindeki sözleri

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2005 yılından itibaren mağarada yaşayan 64 yaşındaki Zekai Fırat'a belediye tarafından yardım eli uzandı. Zekai amca belediye ekiplerine yaptığı açıklamada adeta hayat dersi verdi. Belediye ekipleri, Fırat’a hem gıda kolisi yardımında bulundu hem de halk kart için başvuru aldı. Zekai Fırat yardımlara çok teşekkür ederek "Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığımı önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum" dedi.