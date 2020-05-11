Mersin'de 15 yıldır mağarada yaşayan Zekai amcanın ders niteliğindeki sözleri
MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde doğal oluşumlu bir mağaranın içinde 15 yıldır yaşamını sürdüren 64 yaşındaki Zekai amcanın hayat felsefesi hem duygulandırdı hem ders verdi.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde 2005 yılından itibaren mağarada yaşayan 64 yaşındaki Zekai Fırat'a belediye tarafından yardım eli uzandı. Zekai amca belediye ekiplerine yaptığı açıklamada adeta hayat dersi verdi. Belediye ekipleri, Fırat’a hem gıda kolisi yardımında bulundu hem de halk kart için başvuru aldı. Zekai Fırat yardımlara çok teşekkür ederek "Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığımı önemli. İnsanların fazla olduğu yerde ben kalamıyorum" dedi.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Zekai Fırat’ı, Erdemli ilçesi Kızkalesi Mahallesi'nde hayatını geçirdiği doğanın güzelliği içinde yer alan mağarada ziyaret etti.
Sahip olduğu her şeyi bu mağaranın içine sığdıran Zekai Amca için hayat, doğayla baş başa yalnız geçirdiği ömür kadar. Arkadaşları ağaçlar olan Zekai Fırat, gerek doğadan topladığı bitkileri satarak gerekse küçük bir alanda ürettiğini söylediği sahlep, yaban sarımsağı, kuşkonmaz ve kara pancarı satarak geçimini sağlıyor. Ekipler, başka geliri olmayan Zekai Amca için ücretsiz olarak gıda alışverişi yapabilsin diye halk kart başvurusunda bulundu.
“Benim nerede yaşadığım değil nasıl yaşadığım önemli”
Hayatının çoğunu doğada geçiren Zekai Fırat, huzurevine kayıtlı olduğunu fakat üretim yapamadığı için orada kalmak istemediğini belirtti. Üretmeden, sportif faaliyette bulunmadan, dört duvar arasında kişinin ömrünün kısaldığını söyleyen Zekai Amca, doğanın kendisi için çok önemli olduğunu dile getirdi.