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TRT gençlerin hayallerini gerçekleştiriyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanacak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında TRT Spor, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle gençler için bir sürpriz hazırladı. Bugün başlatılan kampanya ile gençlere bayram coşkusu yaşatılacak.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara bayram coşkusu yaşatan TRT, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda da gençleri unutmadı. #Evde19Mayıs etiketiyle evde çekecekleri en iyi spor videolarını bugünden itibaren sosyal medyada paylaşan gençler, Türkiye’nin önde gelen 19 sporcusu ile buluşma şansını
yakalayacak. TRT Spor ekranlarında yayınlanacak buluşma anları ile tüm  Türkiye gençlerin heyecanına ortak olacak.

Ünlü sporcular gençleri spora davet edecek

Gençlerin hayallerini gerçekleştirmek ve onlara bayram coşkusunu yaşatmak için TRT Spor tarafından bugün başlatılan kampanyada, Türkiye’nin önde gelen 19 sporcusu aktif rol alacak. Taha Akgül’den İbrahim Çolak’a, Nisanur Erbil’den Hande Baladın’a kadar birçok branşta gençlerin idolü haline gelmiş sporcular, sosyal medya üzerinden evde çektikleri ve
spor yaptıkları bir videoyu takipçileriyle paylaşacak ve gençleri evde spor yapmaya davet edecek.

Gençler TRT Spor ekranında buluşacak

Kampanyaya katılan gençlerin Facebook, Instagram ve Twitter’dan #Evde19Mayıs etiketiyle paylaşacağı görüntüleri izleyecek olan 19 sporcu, aralarından en iyilerini seçecek ve videoların sahipleriyle TRT Spor ekranında bir araya gelerek sohbet edecek. Evde çektikleri spor videoları ile hayallerini süsleyen sporcularla buluşma şansı yakalayan gençlerin internet üzerinden sporcularla buluştuğu o anlar, 19 Mayıs’ta gün boyu TRT Spor ekranında olacak. Ayrıca gençlerin gönderdiği videolardan bazıları da 19 Mayıs’a kadar TRT SPOR ve TRT SPOR2 sosyal medya hesaplarından paylaşılacak.

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