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19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı yeni karar çıktı!

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Koronavirüs sonrası bugün itibariyle yaklaşık 2 aydan sonra normalleşme planları devreye girmeye başladı. Bu süreçte merak edilen sorulardan biri de 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? 19 Mayıs bu sene salı gününe denk geliyor. Haftasonu ile birlikte 16-17-18 ve 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı geliyor. Kararı bugün Erdoğan açıklayacak.

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Normalleşme planının ilk adımı bugün başadı. AVM, berber ve kuaförler açıldı. Birçok vatandaşın aklında ise 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusu var. 19 Mayıs tarihinin salı gününe denk gelmesi nedeniyle bu hafta 16, 17 , 18, 19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olabilir. Bugün ne kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak. 

19 MAYIS’TA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

19 Mayıs 2020'de tarihi ve haftsonu günlerini kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak bugün gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında 19 Mayıs’la birlikte hafta sonu sokağa çıkma yasağının 4 güne uzatılmasının da konuşulmasına kesin gözüyle bakılıyor. Toplantının ardından sokağa çıkma yasağının süresi belli olacak.

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