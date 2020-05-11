Fatih Altaylı 'eğer porno yayınlamadıysa' demişti! CNN Türk Fatih Altaylı'yı fena yanılttı...

Ahmet Hakan, CNN Türk'ün haber kanalları arasında en fazla izlenen kanal olduğunu iddia etti... Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "CNN Türk Porna yayınlamadıysa yalan" dedi... Ancak reyting ölçümleri Fatih Altaylı'yı ters köşe yaptı...

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Hürriyet gazetesi Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'ün haber kanalları arasında reyting yarışında zirvede olduğunu yazmış ve Fatih Altaylı bunu yalanlamış ve Ahmet Hakan'ı palavra sıkmakla suçlamıştı. CNN Türk son reytingleri yayanladı ve Fatih Altaylı'ya cevap verdi. CNN Türk Habertürk'ü geride bıraktı...

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'ün izlenme oranlarında AB grubunda lider olduğunu yazması üzerine Fatih Altaylı, "Sallamış da sallamış...

(...) AB grubunda yani yüksek eğitim grubunda birinciymiş de....

Yalanın büyüğü. (...)

Çok acayip bir şey olmadıysa, maç veya porno yayınlamadılarsa doğru değildir... (...) Değerli okurlar, yıllardır televizyon dünyasında bu konuda kimse yalan yazmaz. Çünkü yazamaz. Bir saniyede ortaya çıkacak bir yalandır çünkü ölçümler herkese gider. TV dünyasında yönetici iseniz bir tuşla önünüze gelir. O yüzden de bir damla utanması olan kimse böyle bir palavrayı yazmaz." gibi ifadeler kullanmıştı...

Son reyting ölçümleri Fatih Altaylı'yı zorda bıraktı

Ancak son çıkan reyting ölçümlerinde CNN Türk, Habertürk'ü geride bıraktı. Fatih Altaylı'nın "Porno ya da maç yayınlamadılarsa imkansız" dediği şey gerçek oldu. CNN Türk reytinglerle ilgili yayınladığı reklamla Fatih Altaylı'nın yazısını boşa çıkarmış oldu...