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Son depremler! Kuşadası'nda kaç şiddetinde oldu?

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AYDIN 'ın Kuşadası ilçesinden bir son dakika deprem haberi geldi. Kuşadası açıklarında 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.

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Avrupa Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 3,5 derinliğini ise 5 kilometre olarak belirledi.

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