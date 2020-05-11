Son depremler! Kuşadası'nda kaç şiddetinde oldu?
AYDIN 'ın Kuşadası ilçesinden bir son dakika deprem haberi geldi. Kuşadası açıklarında 3,5 şiddetinde deprem meydana geldi.Abone ol
Avrupa Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 3,5 derinliğini ise 5 kilometre olarak belirledi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 11, 2020
Büyüklük : 3.6 (Mw)
Yer : Kusadasi Korfezi, 1.39 km. Kusadasi (Aydin)
Tarih-Saat : 11.05.2020, 12:33:06 TSİ
Enlem : 37.8315 N
Boylam : 27.2230 E
Derinlik : 5.03 km
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