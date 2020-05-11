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The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye'nin desteği Hafter'i güçsüzleştirdi

Demirören Haber Ajansı
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İngiltere merkezli Economist gazetesinde yer alan haberde, meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) Trablus’un batısında ve güneydoğusunda başlattığı operasyonlarda Türkiye’nin de desteği ile başarılı olduğunu belirtildi.

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İngiltere’nin başkenti Londra’da merkezi bulunan Economist gazetesi, 6 yıldır süren Libya iç savaşında, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in güç kaybettiğini duyurdu.

Gazetenin, “Halife Hafter zemin kaybediyor” başlığıyla yayınladığı haberinde, BM nezdinde Libya'daki meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin (UMH) başlattığı ve Türkiye’nin de destek verdiği operasyonlarda Surman, Sabratha, Al Ajaylat gibi bölgelerin Hafter milislerinden kurtarılması ve Tunus-Libya sınırının güvence altına alınmasıyla birlikte, Terhune’ye başlatılan ikinci operasyonun ardından Hafter için kritik öneme sahip olduğu ifade edilen Vatiyye Askeri Üssü’ne başlatılan operasyonla birlikte Hafter’in zemin kaybettiği ifade edildi.

Türk droneları Hafter'e güç kaybettiriyor

Gazetedeki haberde, Hafter’in Mısır, Fransa, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden destek gördüğü, ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu ittifaklara karşı mücadele ederek UMH ile Libya Mutabakatı’nı imzaladığı ifade edildi. Mutabakatın ardından UMH’nin bahsi geçen operasyonları ve Türk dronelarının Hafter’e ait ikmal noktalarını hedef almasıyla birlikte, Hafter’in güç kaybettiği belirtildi. Haberde ayrıca "Türk İHA ve SİHA'ların bölgedeki dengeleri değiştirdi" ifadeleri yer alıyor.

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