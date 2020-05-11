Engelliler Haftası mesajları 2020 resimli engelliler haftası tebrik sözleri

Engelliler Haftası 10 Mayıs Pazar günü başladı ve 1 hafta sürecek. 10 Mayıs 16 Mayıs arası tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de engelliler haftası olarak kutlanıyor. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak, onları anlamak için kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri neler, Engelliler Haftası şiirleri ve kutlama sözleri habermizde...

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Bu hafta tüm dünya ile birlikte engelliler haftasını kutluyoruz. Engelliler haftası 10 Mayıs'ta başladı 16 Mayıs'a kadar devam edecek. Koronavirüs nedeniyle toplu etkinliklerin olmayacağı engelliler haftasına özel kutlama sözleri, engelliler haftası şiirleri ve anlamlı sözleri haberimizde...

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

ENGELLİLER HAFTASI GÜNLÜK DAĞILIMI NASILDIR?

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı

11 Mayıs Görmeyenler günü

12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü

13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü

14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü

15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü

16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

ENGEL NEDİR?

Anatomik, fizyolojik, psikolojik ve sosyal bozukluklar sonucunda bireyin etkinliklerinde kalici azalma ya da kayiptir.

ENGELLİ KİME DENİR?

Engelli birey, dogum öncesi veya dogum sonrasi çesitli nedenlerle psikolojik, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yeteneklerinde belli ölçüde fonksiyon kayba ugramasi nedeniyle toplumsal yasama uyum saglamada ve günlük gereksinimleri karsilamada güçlükleri olan bireyi ifade etmektedir.

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI

– Özel eğitim çağdaş bir eğitimin olmazsa olmazlarındandır.

– Engellinin en büyük silahı sabır ve azimdir.

– Yapacaklarım sınırlı olabilir, ama ufkum çok geniştir.

– Engelli bir birey olmak sorunlar oluştursa da, en büyük sorun engelliye engel olma sorunudur.

– Tohum toprağın bağrına, engelli birey de topluma emanettir.

– Lütfen akraba evliliklerine dikkat edelim. Akraba evlilikleri sakatlıklara neden olabilir.

– Bizle birlikte olup da topluma girmek isteyen engellilerin “BİZ DE VARIZ!” çığlığına kulaklarını tıkama.

– Engelliler için yaptıklarınızı aslında toplum için yaptığınızı aklınızdan çıkarmayın.

– Asıl en büyük engel SEVGİSİZLİKTİR.

– Engeller engeliler için aşılmıştır. Siz asıl kafanızdaki engelleri kaldırın.

– Engelli olmak, bir engel değildir. Sadece aşılması gereken bir düşüncedir.

– Düşüncedeki engelden kurtulmanın yolu, sabır ve azimle önüne gelen engelleri aşacağını inanmakla başlar.

– Asıl engelliler, karşılarına çıkan engellere pes edip geçemeyenlerdir.

– Engelli insanlara saygı, insanlığa saygının göstergesidir.

– Engelliler bizlerin, yani milletin aynasını oluşturur.

– Engelliye acınası bakışlarla değil; hayranlıkla bakmalıyız. Çünkü o kendi engelini aştığı halde biz zihnimizdeki engeli aşamamışız.

– Engelli bir bireyin sabır ve yaşama bağlılığına hayran olmamak elde değildir.

– Engelli bireye değil; onların özgürce yaşayacağı alanlara ve düzenlemelere yol verelim.

– Asıl engel cehalettir.