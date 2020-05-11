Eşini dövüp sosyal medyada paylaşan erkeğin 21 yıl 4 aya kadar hapsi istendi

Boşanma aşamasında olduğu eşini inşaat halindeki boş bir binaya götürerek döven ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medya hesabında paylaşan Eray D. isimli kişinin 21 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

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Hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan Eray D.'nin 'Basit yaralama', 'Sesli, görüntülü ileti ile hakaret', 'Eşe karşı kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma', 'Tehdit' suçlarından toplam 21 yıl 4 aya kadar hapsi istendi.

Arayıp buluşmak istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Eray D. İle müşteki R.S.’nin suçun gerçekleştiği 20 Ocak 2020 tarihinde evli oldukları belirtildi. Boşanma aşamasında olan R.S. ile Eray D.’nin bu nedenle ayrı evlerde yaşadıkları kaydedilen iddianamede, şüpheli Eray D.’nin 22 Ocak tarihinde müşteki ile görüşmek istediğini beyanı ettiği ve müştekinin araması ile buluştukları kaydedildi.

Darp ederek zorla götürdü

Şüpheli Eray D.’nin müştekiyi araçla Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi’ne götürdüğü, burada araçtan indikleri, şüphelinin müştekiyi burada bulunan inşaat halindeki boş bir bina içerisine götürmek istediği, müştekinin gitmek istememesi üzerine darp ederek zorla götürdüğü belirtilen iddianamede, “İnşaatta kullanılan demir sopalarla vurduğu, yerden taş alarak vurduğu, müştekiye hitaben hakaret içerikli sözler söylediği” belirtildi.

4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapis talebi

Şüphelinin eylemlerini kaydederek sosyal medya hesabında paylaştığı belirtilen iddianamede, R.S.’nin basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte hafif yaralandığı belirtilerek, şüphelinin, “Basit yaralama”, “Sesli, görüntülü ileti ile hakaret”, “Eşe karşı kasten yaralama”, “Kişiyi hürriyetten yoksun kılma”, “Tehdit” suçlarından 4 yıl 9 aydan 21 yıl 4 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi.