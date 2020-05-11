Kılıçdaroğlu: Darbe bekliyorsa Hulusi Akar'ın yerine başka birini atasın

CHP'li isimlerin açıklamalarıyla başlayan darbe tartışmalarına değinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Darbe bekliyorsa ordunun başında kim var gitsinler Hulusi Akar'ı alsın yerine başka birini atasın" ifadelerini kullandı.

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Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun sorularını yanıtlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Millet İttifakı ile birlikte bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Darbe önleyeceklerse, darbe bekliyorsa ordunun başında kim var, gitsinler Hulusi Akar'ı alsın yerine başka birini atasın." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Ankara'yı içine sindiremedi"

​Erdoğan öteden beri Ankara'yı içine sindiremedi. Ankara'ya geldiği zaman mütevazı bir düzeni vardı. 3Y ile gelmişlerdi. Şimdi bunlar başka bir şeye dönüştü. Erdoğan, Ankara'da olmayı sevmeyen, gözü İstanbul'da olan çünkü İstanbul en büyük rant merkezi. Erdoğan demedi mi 'İstanbul’a ihanet ettik'. Bunu ben desem kıyamet kopardı.

"En çok da AK Parti'liler, MHP’liler oy verecek"

Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesi için Anayasa değişikliği gerekiyor. Güçlü bir parlamenter sistem oluşturacağız. Neyi nasıl yapacağımıza toplumsal mutabakat ile karar vereceğiz. Buna en çok da AK Parti’liler, MHP’liler gelip oy verecek.

"Rant çeteleri Londra'daki mahkemelere güvendiler"

Türkiye'yi bir rant alanına dönüştürmüşseniz, bunu sorumlusu sizsiniz. Rantı paylaşmak için bir tarafta rant çeteleri, yurt dışında da bir avuç çete var. Tefeciler. Rant çeteleri Londra’daki mahkemelere güvendiler. Türkiye Cumhuriyeti devleti rant çetelerine teslim edildi. 3 banka TL/dolar üzerinde gelir elde ediyor. Kardeşim ülkeyi bu duruma düşüren kim? Ülkeyi Londra'daki bir avuç tefeciye teslim ettiler.

"Bahçeli bir erken seçim olsun diyebilir"

CHP eskiden eleştirirdi, çözümü dillendirmezdi. Biz şimdi çözüm yollarını da anlatıyoruz. Sayın Bahçeli, 'Ben Cumhur ittifakına destek vermiyorum' ona göre gerekirse bir erken seçim olsun diyebilir.

"Yüzde 10 barajına da karşıyız"

Geçmişte İYİ Parti'ye yaptıkları gibi seçimlerde benzeri bir kumpas yaparlarsa, demokratik bütün çözümlere açığız. Yüzde 10 barajına da karşıyız biz. Darbeciler getirdi. Bunların hepsini düzeltmek lazım.

'Sevda Noyan'ı tartışması

Bu kadını (Sevda Noyan) tartışma konusu yapmak yanlış, bu zihniyeti konuşmak gerek. Meclis’e kurşunlar yağarken o Meclis’te CHP’li vekiller vardı. Sayın Özgür Özel o gece bir AK Parti’li vekilin ceketiyle Meclis kürsüsünde konuşma yapmıştır. Bu tür insanları ciddiye almamak lazım. Millet işsiz kardeşim işsiz. 256 bin iş yeri kapandı. Hizmet sektörü, 17 milyon insan evine kapandı işsiz kaldı. Bunlar tartışılacakken aldılar konuyu buraya getirdiler.