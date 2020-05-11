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Son dakika Voleybol ligi tescil edildi bu sene küme düşme yok

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı son dakika lig ile ilgili açıklama geldi. Başkan Mehmet Akif Üstündağ, ligleri tescil ettiklerini ve küme düşmeyi kaldırdıkları açıkladı.

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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, ligleri tescil ettiklerini ve küme düşmeyi kaldırdıkları açıkladı.

Üstündağ, “Ligi bu şekilde tescil ediyoruz. Şampiyon yok! Voleybol Erkek ve Kadınlar Liglerinde kalan maçlar ve play-off’lar oynanmayacak. Küme düşme yok. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi’ne alıyoruz” dedi.

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