Acun Ilıcalı bombayı patlattı: Avrupa'da bir kulüp satın almayı düşünüyorum
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığı ile ilgili soruya cevap verirken kulüp alma hedefini açıkladı. Acun Ilıcalı, Mesut Özil transferiyle ilgili konuştu.
Televizyon dünyasının önemli ismi Acun Ilıcalı, CNN TÜRK Instagram canlı yayınında soruları yanıtladı. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;
"Ben liglerin başlayacağını düşünmüyorum": Liglerin açıkçası çok oynanabileceğini düşünmüyorum ama istekleri anlayışla karşılıyorum. Federasyon oynatmak istiyor haklılar normal hayata dönmek istiyorlar. Federasyon isteğini söyledi ama bir parantez var orada ‘şartlar oluşursa’ diye dedi. Bence şartlar oluşmayacak. Ben başlayacağını düşünmüyorum. Nihat Özdemir’in iyi niyetini anlıyorum. Ben Nihat Özdemir'in yerinde olmak da istemezdim. Ben olsam ligleri 1 Ağustos'ta başlatırım, ligler 10 Eylül'e kadar devam eder. 3 Hafta ara verilir. Sonra yeni sezonu başlatırdım.
''Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir'': Milli maç vardı Galatasaray'ın stadında. Bir anda binlerce Galatasaraylı taraftarın arasında kaldım. UEFA finalinde de Galatasaray'a stadyumdan destek verdim. Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir. Trabzonspor taraftarıyla da maç izledim. Bu işte yenmek de var yenilmek de. Futbolsa bir enerji yüzünden aramın açık olduğu hiçbir insan olmadı. Çünkü bu bir eğlence. Esat ile futbol konusunda hayatımda bir defa bile tartışmadım. Derbiyi bile beraber izlemişliğimiz var. Birkaç maça beraber de gitmişizdir.
"Fenerbahçe başkanlığı düşüncem yok": Fenerbahçe başkanlığı yapmak gibi bir düşüncem yok. Bu işte amatör kaldığın zaman işin zevkini dibine kadar yaşıyorsun. Fenerbahçe’nin Avrupa Kupası’ndaki bütün maçlarına gittim. Orada o yöneticilerimizin taşıdığı yükü gördüm. Başarıya karşı aşırı derecede bağımlılığım var. Hayatımda hiç başarısız olmadım. Yani ara dönemlerde olabilir ama genel anlamda başarısız olmadım. Yönetici olmak falan bunlar benim için kolay işler değil. Diğer işlerimi bırakmam lazım şu anda öyle bir vaktim yok.