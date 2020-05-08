Acun Ilıcalı bombayı patlattı: Avrupa'da bir kulüp satın almayı düşünüyorum

''Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir'': Milli maç vardı Galatasaray'ın stadında. Bir anda binlerce Galatasaraylı taraftarın arasında kaldım. UEFA finalinde de Galatasaray'a stadyumdan destek verdim. Benim tüm takımlar ve taraftarlarıyla aram çok iyidir. Trabzonspor taraftarıyla da maç izledim. Bu işte yenmek de var yenilmek de. Futbolsa bir enerji yüzünden aramın açık olduğu hiçbir insan olmadı. Çünkü bu bir eğlence. Esat ile futbol konusunda hayatımda bir defa bile tartışmadım. Derbiyi bile beraber izlemişliğimiz var. Birkaç maça beraber de gitmişizdir.