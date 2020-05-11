Bilim Kurulu Üyesi Prof. Selma Metintaş: Aşı bulunana kadar önlemler devam edecek

AVM'ler açılsa da toplu taşıma araçları çalışmaya başlasa da seyreltilme kurallarına mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, "Aşısı bulunana kadar önlemler devam edecek" uyarısı yaptı.

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Bilim Kurulu Üyesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş, 'normalleşme süreci' hakkında önemli uyarılarda bulundu.

Koronavirüs salgınının henüz geçmediğini hatırlatan Prof. Metintaş, pandeminin ikinci evresinde alınması gereken önlemler olduğunu belirtti.

Salgına karşı Türkiye'nin yeni normallerinin bulunduğunu vurgulayan Metintaş, şunları kaydetti:

En az 1 metre sosyal mesafe

Her ortamda fiziksel/sosyal mesafe kuralına uymak gerekmektedir. Sosyal mesafeye uyum yeni normaldir. Kalabalıkların oluşması engellenmelidir. Kapalı ortamlarda en az 1 metre sosyal mesafenin korunmasını dikkate almak zorundayız. Bunun için alışveriş merkezleri açılsa da toplu taşıma araçları çalışmaya başlasa da seyreltilme kurallarına mutlaka uymak gerekecektir.

Ellerimizi sık yıkamalı, öksürürken, hapşırırken mendil veya dirsek kullanmalıyız. Özellikle halka açık alanlarda bulunulduğunda, insanlarla temasa geçildiğinde el yıkamak çok önemlidir. Su ve sabuna ulaşılamayan durumlarda, en az yüzde 70'lik alkol bazlı el dezenfektanlarının kullanımı önerilir.

"Riskli durumlarda tıbbi maske kullanmalı"

Yeni normallerden önemlilerinden birinin de maske kullanmaya alışmak olduğuna dikkati çeken Prof. Metintaş, maskenin, toplum içindeki yaşamda bez şeklinde olabileceğine değinerek, "Ancak kişiler hastalanma ve kuşkulu kişilerle temas halinde ya da hastaneye gitme gibi riskli durumlarda tıbbi maske kullanmalıdır" uyarısı yaptı.

Yeni normallerimiz

Metintaş, günlük yaşamda olabildiğince ellerle burun, ağız ve gözlere dokunulmaması, kuşkulu her durumda ellerin sabunla yıkanması gerektiğini aktardı. Cepte küçük bir kolonya veya el dezenfektanı taşımanın da yeni normallerden olduğu bilgisini veren Metintaş, şunları kaydetti:

Yaşanılan çevrenin temizliğine dikkat etmek ve bunu sürekli kılmak yeni normallerimizden olmalıdır. Kapalı ortamların doğal yollarla sık sık havalandırılması gerekir. Kendimizde ve çevremizdekilerde ateş, öksürük ve solunum sıkıntısı şikayetlerini takip etmeliyiz. Öyle bir durum varlığında da sağlık kuruluşuna gecikmeden başvurmalıyız. Hastalardan uzak durmak, hasta olduğunda evden çıkmamak da yeni normallerimizden olmalı.

"Hastalığın aşısı bulunana kadar devam edecek"

Test sayısı arttığı halde, en az 14 gün boyunca olgu sayısının sürekli ve istikrarlı biçimde düşmesi sağlandığında, yeni vaka sayısının azalmasına eşlik eden, yeni olgu sayısından daha fazla sayıda iyileşen olgu görülmesi... Bu iki durum istikrarlı bir hal aldığı zaman sosyal yaşantıyı kısıtlayan önlemler de sıralı ve ölçülü biçimde azaltılıp, normalleşme süreci başlatılabilir. Ancak bu süreç hiçbir zaman Kovid-19'dan önceki günlere dönmek demek değildir. Hastalığın aşısı bulunana kadar, gelişmelere göre uygulanması gereken önlemler devam edecektir.