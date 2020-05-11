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Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan'a İbrahim Gökçek paylaşımları nedeniyle inceleme

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Hakimler ve Savcılar Kurulu, sosyal medyada İbrahim Gökçek ile ilgili paylaşımı nedeniyle Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında inceleme başlattı.

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İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sarısu Pehlivan, geçtiğimiz günlerde İbrahim Gökçek hakkında Twitter hesabı üzerinden paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlar tepki topladı

Ayşe Sarısu Pehlivan, yaptığı paylaşımlarında, "İbrahim artık yok. Sözcükler anlamını yitirdi. Yaşatamadık." yazısıyla, aynı gün, "Ölüm adın kalleş olsun." mesajını da yayınladı.

3 Mayıs günü ise "Türküler hiç kimseye zarar vermez." yazısını paylaştı.

İnceleme başlatıldı 

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) da sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle,, Pehlivan hakkında inceleme başlatılmasına karar verdi.

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